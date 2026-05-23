Hito en la hípica venezolana: El juego del 5y6 en Valencia registra un monto recaudado de más de 100 millones de bolívares

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia realiza este sábado 23 de mayo su décima tercera reunión de la temporada 2026, con una programación de ocho carreras que incluye el Clásico Jockey Club de Valencia en distancia de 1.800 metros.

Ganadores: Nuevo monto de recaudación 5y6 HipoValencia 2026

La primera competencia tuvo como ganador, a la yegua Sra. Florencia (número 4), con la monta del profesional Hemirxon Medina y el entrenamiento de Carlos Escobar Jr., el cual abonó un dividendo de Bs 446,09 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió el Clásico Jockey Club de Valencia en distancia de 1.800 metros y el ganador fue para Peterose (número 2), montado por el jockey Fernando José García, y presentado por Jesús Carfunjol Arteaga. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs. 270,97.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se llevó a cabo para el lote de caballos de tres y más años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo). El triunfo fue para Animal Jungle (número 3), con el látigo Francisco Quevedo sobre los estribos y preparado por Henfrick Alayon, el cual, dejó crono de 108.1 para los 1.700 metros del recorrido y pagó un dividendo de Bs. 159,77 a ganador.

Cuarto récord consecutivo: Monto Sellado 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs. 100.176.540,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 14.024.715,60 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 54.095.331,60.