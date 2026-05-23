Peterose desafía la lluvia y se adjudica el Clásico Jockey Club de Valencia

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El óvalo del Cabriales se vistió de gala este sábado 24 de abril para celebrar la reunión número 13 de la temporada 2026. Bajo un clima desafiante, el Hipódromo de Valencia presentó un programa de ocho competencias donde el Clásico “Jockey Club de Valencia” brilló como la prueba central de la jornada.

La edición número 29 de esta selectiva, cuya tradición data de 1990, se disputó en la segunda carrera de la tarde. La prueba contó con un recorrido de 1.800 metros y una bolsa que incluyó un bono especial de 24.000 dólares. En una exhibición de gallardía sobre una pista pesada por las lluvias, el ejemplar Peterose cruzó la meta en primer lugar para consolidar la hegemonía del Stud Excelso.

Una estrategia impecable bajo la lluvia: 1.800 metros

La competencia sufrió una modificación de último minuto tras el retiro del ejemplar Shakman. Al darse la partida, el jinete Fernando José García no dio margen a las dudas; ubicó a Peterose en la posición de vanguardia desde los primeros metros. El purasangre mantuvo el control del ritmo frente a sus rivales y aprovechó el estado del terreno para neutralizar cualquier intento de remontada.

Los parciales de la carrera reflejaron la firmeza del puntero:

400 metros: 24”

800 metros: 48.4

1.200 metros: 74.1

1.600 metros: 102.4

Tiempo total: 114.4 (para los 1.800 metros)

Con este registro, Peterose aseguró una ventaja de 3/4 de cuerpos sobre sus perseguidores. El Gran Luis finalizó en la segunda posición tras un avance fuerte en los metros finales, seguido por El De Valle en el tercer puesto. El cuarto lugar correspondió a Patriley, mientras que el gran favorito de la afición, Templario, cerró el marcador remunerado tras una actuación opaca en la que nunca comprometió a los líderes.

Hitos y récords en el Cabriales

Este triunfo representa la novena victoria en 21 presentaciones para Peterose. Bajo la preparación de Jesús Carfunjol Arteaga, el ejemplar ratificó su excelente condición física y capacidad de adaptación a superficies difíciles, en taquilla deja dividendo de Bs 270,97 por ganador.

Para el jinete Fernando José García, el éxito tiene un sabor especial, pues inscribe por primera vez su nombre en el historial de este prestigioso clásico valenciano. Sin embargo, el verdadero hito de la tarde pertenece al Stud Excelso. La divisa alcanzó su tercera victoria consecutiva en el Clásico “Jockey Club de Valencia”, una hazaña que inició con el ejemplar Moscabado en los años 2024 y 2025.

Con este resultado, la organización del Stud Excelso se convierte en la divisa más ganadora en la historia de este evento, un récord que subraya su dominio absoluto en el fondo valenciano durante el último trienio.