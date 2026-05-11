¡Poder y efectividad! Mira a los líderes de la estadística Hinava 2026 tras la última jornada

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El Hipódromo Nacional de Valencia fue el escenario de la reunión número 12 de la presente temporada celebrada el sábado 09 de mayo. La cartelera estuvo integrada por ocho competencias entre ellas la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo. cuya vencedora fue Lady Rossy, pues dictó cátedra con total superioridad y cruzó la meta en el primer lugar.

Asimismo, la jornada del 5y6 valenciano consiguió un tercer monto récord en el sellado por Bs. 92.217.000,00.

Estadística: Jinete Entrenador Hinava 2026

Ahora bien, el jinete profesional Francisco Quevedo mantiene el liderato de la estadística al sumar tres victorias destacadas en la pasada jornada sabatina en el óvalo carabobeño.

En la primera carrera, Quevedo ganó con la yegua Brianna (número 4), presentada por Juan Carlos Pérez Pérez, dejó crono de 88.4 para los 1.400 metros del trayecto, al mismo tiempo fue primera favorita para Gaceta Hípica.

Luego en la quinta válida para el 5y6 fue la edición 2026 de la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo con el triunfo de Lady Rossy, preparada por Alexander Benítez y fue primera favorita para Gaceta Hípica.

Finalmente, el látigo “Kid” Quevedo llevó al recinto de ganadores a la yegua Frida en la carrera de los acumulados del juego de las mayorías, entrenada por Henfrick Alayón para los colores del Stud Reinaissance Racing.

Mientras tanto por el lado de los entrenadores, Jesús Carfunjol Arteaga obtuvo una victoria en la cuarta válida con la castaña Reina Duquesa, montada por el jockey Fernando José García para el Stud Excelso, dejó un tiempo de 85 segundos exactos para la distancia de 1.300 metros.

Con estas conquistas, Quevedo suma 15 y el trainer alcanza 18 victorias e igualmente mantiene en el liderato de la estadística.