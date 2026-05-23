Pionero inolvidable: Recordamos al ejemplar criollo que rompió la historia y sembró las bases de la cría nacional

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La historia del hipismo venezolano recopila hechos memorables y hoy 23 de mayo se conmemora 65 años del fallecimiento del zaino Burlesco.

Fue un ejemplar cuyo nombre permanece grabado con letras doradas en la hípica de nuestro país. Su fallecimiento no solo marcó el fin de un corredor excepcional, sino también el adiós al primer gran ídolo de la afición y el pionero indiscutible de la cría del purasangre en Venezuela.

Dejó una impresionante campaña de 20 victorias en 22 actuaciones en el desaparecido Hipódromo Nacional de El Paraíso y defendió con los colores del Sindicato 1937 de Don Carlos Agostini.

Un legado inigualable en las pistas y el haras

Más allá de sus hazañas, su verdadero impacto se consolidó en la reproducción. Como semental en el Haras La Rinconada, Burlesco fue considerado como el "Padrillo que originó la cría del purasangre nacional" De sus venas nació una descendencia estelar que dominó los hipódromos durante décadas, con hijos ilustres de la talla de:

El Brujo.

Burlador.

El Quebrado.

Artillero.

Entre otros.

Estos ejemplares perpetuaron el linaje y el temperamento competitivo de su padre en la arena.

Inmortalizado en bronce

El reconocimiento a su grandeza trascendió el tiempo. El 15 de agosto de 1981, las autoridades hípicas de ese entonces rindieron el tributo definitivo a su memoria: Se erigió una imponente estatua en su honor a la entrada del hipódromo La Rinconada.

Esa escultura hoy en día, recibe hoy a las nuevas generaciones de fanáticos, como un recordatorio permanente del caballo que transformó el destino de la cría venezolana.