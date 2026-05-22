King Seraf: El semental que transformó la historia del hipismo venezolano

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El hipismo venezolano celebra hoy un hito de longevidad y éxito genético. El semental King Seraf, nacido el 22 de mayo de 2005 en el Haras San Isidro, alcanza los 21 años de vida consolidado como una de las columnas vertebrales de la cría nacional. Su historia, sin embargo, trasciende las pistas y las estadísticas; es el relato de un guerrero que sobrevivió a tres intentos de envenenamiento para transformarse en el heredero más prolífico del histórico Water Poet.

Un pistero de hierro bajo la guía de maestros: La Rinconada

Desde sus inicios, King Seraf demostró una versatilidad poco común en el óvalo de La Rinconada. Bajo el entrenamiento de Riccardo D'Angelo y con la conducción inicial de Emisael Jaramillo para los colores del Stud San Gabriel, el alazán trazó una ruta de éxitos que incluyó 10 victorias en 24 presentaciones.

Su palmarés es un despliegue de potencia en diversas distancias:

A los 3 años: Destacó con un segundo lugar en el Clásico José Antonio Páez (G1) y cruzó la frontera para conquistar la Copa Velocidad del Caribe en Puerto Rico.

Madurez pistera: A los 4 años se impuso en el Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) y alcanzó el tercer puesto en el prestigioso Gran Premio Simón Bolívar (G1).

Consagración: En 2010, a los 5 años, fue nombrado Campeón de 4 y Más Años tras ganar los clásicos José María Vargas (G2), Día del Ejército (G2) y Socopo (G3).

El "Jefe de Raza" de la Venezuela moderna

Si su paso por la pista fue brillante, su rol en la reproducción es hoy inalcanzable. King Seraf no solo heredó la estirpe de Water Poet, sino que la adaptó a la velocidad y resistencia que exige el hipismo actual. Tres títulos como Líder Semental avalan una producción que parece no tener techo.

La lista de sus hijos es un "quién es quién" de la hípica contemporánea:

Sandovalera: Triplecoronada y fenómeno de masas. Gran Omero: Dominador absoluto de su generación. El de Froix: Atleta de Hierro y ganador de la Copa Confraternidad del Caribe. Otros nombres estelares: Philomena, Supremo, La Sensacional, Capitán Negus y más reciente Princesa Fina con campaña de (17-9)

Dato Clave: King Seraf posee el récord como el semental venezolano con mayor número de clásicos ganados y mayor cantidad de hijos ganadores selectivos en la historia reciente.

La voluntad de vivir

Lo que hace única la figura de este ejemplar es su resiliencia. En su etapa activa, el purasangre superó tres intentos de envenenamiento, ataques arteros que buscaron sacarlo de la competencia. Su capacidad de recuperación no solo le permitió volver a las pistas, sino mantener una salud vigorosa que hoy, a sus 21 años, le permite disfrutar de una vejez productiva en el Haras.

Hoy, el Rey del San Isidro no solo suma un año más de vida. Celebra la vigencia de una sangre que corre con fuerza en cada jornada hípica, donde el grito de "¡Hijo de King Seraf!" es, casi siempre, sinónimo de victoria.