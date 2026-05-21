Estos son los datos más sonados en las diferentes redes sociales para el 5y6 de la reunión 22 de La Rinconada

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El domingo 24 de mayo será la reunión 22 en el hipódromo La Rinconada, la cual, tendrá una programación de 13 competencias entre ellas la prueba centra: El VI Clásico Juan Arias (GI), en homenaje al recordado y único entrenador venezolano en lograr la Doble Corona de Estados Unidos con el ejemplar Cañonero.

El equipo de Meridiano Web presenta una guía detallada para los aficionados que buscan dividendos atractivos en el tradicional 5y6 Nacional de este domingo.

Nuestra redacción recopila datos precisos a través de un monitoreo exhaustivo en las redes sociales de los pronosticadores con mayor prestigio.

Esta selección estratégica ofrece las claves necesarias para descifrar la jornada en el óvalo de Coche, con el objetivo de facilitar el acierto y potenciar las ganancias de la afición hípica venezolana.

Redes Sociales - Buen dividendo 5y6 Nacional – Reunión 22

1ra válida: El Irlandés (1) - El Abusador (2) - Mister Will (8).

2da válida: Vida (3) - Bravucón (8) - Golden Je (4).

3ra válida: Sucro (3) - El Gran Sech (4) - Ercolano Spun (1).

4ta válida: Invencible (2) - Tintorero (7) - Río Bravo (3).

5ta válida: Hayes Bay (USA) (8) - Cheeca Blue (USA) (4) - Fidanzata (3).

6ta válida: Waya Waya (6) - Victoria de Oro (7) - Spring Training (9).