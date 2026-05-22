De manera oficial: Conoce el acuerdo entre el INH y los gremios hípicos acerca del programa de carreras en La Rinconada

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El hipismo nacional mantiene su ritmo ascendente y asegura el entretenimiento de la fanaticada domingo a domingo. El óvalo de La Rinconada se ratifica como el escenario de los mejores eventos dominicales, donde el público vive de cerca la pasión de la competencia.

Asimismo, el tradicional juego del 5y6 eleva la expectativa de la jornada gracias a los atractivos dividendos que reparte entre los cuadros acertados.

Con el firme propósito de fortalecer el hipismo en Venezuela, la junta directiva del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), bajo la conducción de su presidente, Julio León Heredia, y en coordinación con la Comisión Nacional de Carreras, celebró esta semana una reunión estratégica con todos los sectores del gremio. El encuentro permitió la actualización del calendario de pruebas selectivas para el resto de la temporada 2026.

Reprogramación carreras selectivas: Resultado encuentro INH sectores hípicos La Rinconada Datos Hípicos

El nuevo calendario institucional preserva la fecha original de varios eventos selectivos; sin embargo, se modificaron los días de celebración para otras competencias de gran relevancia en el óvalo de La Rinconada.

La reestructuración abarca las siguientes pruebas:

Clásico Ejército Bolivariano (GII): 14 de junio.

14 de junio. Clásico Bambera (GII): 21 de junio.

21 de junio. Clásico Internacional Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GI): 12 de julio.

12 de julio. Clásico Guardia Nacional Bolivariana (GII): 9 de agosto.

9 de agosto. Clásicos Gradisco (GII) y Julián Abdala (GIII): 16 de agosto.

16 de agosto. Entre otros.

Por su parte, la programación oficial de la temporada 2026 bajará el telón el domingo 20 de diciembre. Esa última jornada del año concentrará la atención de la afición con la disputa de los clásicos Cañonero (GI), Senegal (GI) y Comparación (GI), pruebas emblemáticas destinadas para ejemplares dosañeros.

Enfoque: Planificación y confianza de los gremios

Dicho ajuste permitirá la estabilización del calendario hípico nacional y ofrecerá una base sólida para la planificación de entrenadores, propietarios y criadores.

Con esta medida, las autoridades aseguran la transparencia en la organización de las carreras e incentivan la inversión en la industria del purasangre de carreras.

La reincorporación de los próximos eventos en el calendario del óvalo caraqueño surge de los consensos alcanzados en dicha reunión entre el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y los principales gremios del sector: propietarios, criadores, entrenadores y jinetes.

El esfuerzo diario de estos profesionales garantiza la eficacia y eficiencia de la actividad hípica. Asimismo, esta labor conjunta impulsa la meta del Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Julio León Heredia, de consolidar a la industria venezolana entre las mejores del mundo.