100 años de la radio en Venezuela, una gran aliada del hipismo

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Al momento de salir la primera transmisión radiofónica no existían programas al aire dedicados a las carreras de caballos. Tampoco, se pensaba en instalar micrófonos o locutores en el viejo Hipódromo Nacional ubicado en El Paraíso, pues la radio era algo completamente desconocido no solo para el mandatario de turno, el General Juan Vicente Gómez, sino para la población en general.

La primera estación de radio del país se llamó AYRE y su frecuencia era en Amplitud Modulada. Algunos tienen la fecha de ese nacimiento como el 20 de mayo. Otros, poseen en sus calendarios registrado el día 23. Cualquiera que sea uno de esos dos días, la historia de nuestro país cambió y la del hipismo también.

La radio y el hipismo siempre de la mano

AYRE funcionó en un sector cercano al Nuevo Circo de Caracas, en San Agustín del Norte, misma localidad donde se encontraba el estadio Cervecería Caracas. De los primeros deportes que se comenzaron a transmitir por las denominadas ondas herzianas, fue el béisbol precisamente en ese escenario en 1931, a cargo del locutor cubano Esteban Ballesté Jr., que a su vez también transmitó la primera carrera de caballos en esa década.

En el hipismo, fue debut y despedida para Ballesté Jr., pues consideraba que el turf era un deporte muy difícil de transmitir. En ese sentido, el argentino Luis Plácido Pisarello se atrevió a narrar y posteriormente apareció Eloy Pérez Alfonzo “Mister Chips”, el cual tomó la batuta y fundó un programa de nombre “Torneo Hípico”, donde a través de Radio Caracas se difundió la actividad hípica de El Paraíso.

Desde ese entonces, la radio pasó a ser el medio principal de soporte para el espectáculo hípico. Pisarello y Pérez Alfonzo, abrieron el camino para que aparecieran como perifoneadores de las carreras, José Eduardo Mendoza “Miralejos”, Herman “Chiquitín” Ettedgui y Juan Francisco Rodríguez “Don Fulgencio”. Esas voces, dieron el impulso que le hacía falta al hipismo. Inclusive, con la llegada de las carreras por televisión en 1954, la radio siguió como el medio bandera del deporte de los reyes.

Han sido muchas voces las que generaciones escucharon durante más de 70 años, cuando las transmisiones hípicas llegaban al lugar más recóndito en nuestro país. En sitios como Delta Amacuro o el propio Amazonas, o en pueblos tachirenses como Capacho o Peribeca, sabían quienes eran Aly Khan o Gustavo Ríos, por citar a dos de los icónicos narradores de nuestro país, y era precisamente gracias a la radio.

Las transmisiones ayudaron mucho a que el hipismo creciera: Monitor Hípico Radio, Marcador Hípico, Receptor Hípico, El Milagro Hípico y Transistor Hípico, por mencionar a las principales que se emitían desde La Rinconada, sin contar los programas de pronósticos y transmisiones regionales de los estados Zulia, Bolívar, Carabobo, Falcón y Lara, donde hubo hipódromos, todo ello ha sumado en este siglo de radio en Venezuela.