Primer importado que volvió a correr en La Rinconada reaparece tras 98 días

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Este domingo 23 de mayo se va a realizar la reunión número 22 del año y la tercera del segundo meeting del año con una programación de 13 carreras, donde se disputará una nueva edición del Clásico Juan Arias GI, el cual está reservado para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años en la tradicional distancia de 1.600 metros con un premio adicional especial de $195.000 a repartir.

La Rinconada: Primer importado que volvió a correr en Coche reaparece tras 98 días

La selectiva de grado en honor al primer entrenador venezolano en haber ganado el Kentucky Derby (G1) en 1971 con el ejemplar Cañonero II se va a correr en la séptima competencia dominical y previa al inicio del Juego del 5y6 Nacional donde van a correr siete ejemplares, seis machos y una yegua (Steady de Chile).

Uno de los ejemplares importados que participará en la prueba es el macho zaino de ocho años, Tuco Salamanca (ARG) pensionado del entrenador venezolano Fernando Parilli Araujo con la monta del jockey profesional Hemirzon Medina para los colores del Stud Transformer del turfman argentino Cristián Viola, quien fue el primero en traer ejemplares importados a La Rinconada en la temporada del 2024.

Tuco Salamanca ha coleccionado una campaña de tres victorias en 13 presentaciones donde incluye el Clásico Burlesco (GII) del 2024, con el látigo profesional Francisco Quevedo. El purasangre va a reaparecer luego de un parón de 98 días sin participar en fechas oficiales en el óvalo de Coche. El trabajo más reciente del ejemplar previo a la selectiva, lo realizó el pasado 16 de mayo donde marcó parciales de 63.3 en 1.000 metros, / 79.2 /96.1 /de 2V, movido en los 200 finales, en silla, para ser el segundo mejor tiempo de 50 que se realizaron ese esa mañana, información de la División de tomatiempos del INH.