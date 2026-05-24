Atropellada de oro: Ekati King liquidó a los punteros y conquistó el Clásico Juan Arias en La Rinconada

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El óvalo de Coche ofreció este domingo 24 de mayo una cartelera de alto impacto como parte de su programación para la temporada 2026. La reunión número 22, correspondiente al segundo meeting del año, constó de trece competencias e integró pruebas selectivas de enorme jerarquía en su itinerario.

Dentro de la programación, destacó en primer término la VI edición del Clásico Gustavo Ávila (Grado I). Esta carrera, celebrada en el ciclo no válido para las apuestas del 5y6, reafirmó su estatus como una de las citas de mayor prestigio para los profesionales y propietarios del patio.

Sin embargo, el punto de máxima tensión llegó con la disputa del Clásico Juan Arias (Grado I), evento que sirvió como antesala de lujo para el juego de las mayorías.

Una milla de alto voltaje y 195.000 dólares en premios

El evento, definido sobre un recorrido de 1.600 metros, congregó a un selecto grupo de siete milleros de cuatro y más años. La nómina mixta, compuesta por purasangres criollos y extranjeros, batalló por una bolsa adicional de 195.000 dólares, incentivo que garantizó un espectáculo de primer nivel desde el momento del ingreso al aparato de partidas.

El lote contó con la presencia de seis machos y una única yegua, la chilena Steady, valiente aspirante que aceptó el reto de enfrentar a los mejores especialistas de la distancia intermedia en el principal hipódromo del país.

El avance incontenible de Ekati King

Tras el sonido del timbre, el ejemplar Gran Yaco (USA)saltó con velocidad y marcó el ritmo de la competencia. Los parciales de 25.1, 47.3 y 72 segundos para los 400, 800 y 1.200 metros, respectivamente, reflejaron la exigencia de la prueba. Al giro de la última curva, la yegua Steady aprovechó su posición y pasó a dominar las acciones bajo la guía de Francisco Quevedo.

Pese al esfuerzo de la defensora de los colores chilenos, la resistencia sucumbió ante la poderosa atropellada del importado Ekati King (USA). El hijo de Girvin en Cajun Queen, por Closing Argument, presentó un remate imparable en los metros finales para cruzar la raya en ganancia. El cronómetro oficial registró un tiempo de 97.4 para la distancia de una milla.

Trilogía de oro para el entrenamiento y gloria para Aranguren

Ekati King, un macho de cinco años nacido en Estados Unidos, defendió con éxito los colores del Stud "Don Rafael". Con esta victoria, el pupilo de Gabriel Márquez alcanzó su quinto triunfo en apenas ocho presentaciones y reportó un dividendo de Bs 419,81 por concepto de ganador en las taquillas del óvalo capitalino.

El resultado final dejó en el segundo puesto a Steady (Chi), seguida por Gran Yaco (Usa), Lured Away (Usa) y Magicshadow (Usa), quien cerró la pizarra.

Este triunfo posee un matiz especial para sus protagonistas. Para el jinete Johan Aranguren, esta victoria representó su primer éxito en el historial de este clásico. Por su parte, el entrenador Gabriel Márquez consolidó una impresionante "trilogía del 71", tras conquistar este mismo año los clásicos Cañonero (con Shakman), Gustavo Ávila (con Paomi Police) y ahora esta tarde por intermedio de Ekati King.

La jornada no solo rindió un justo tributo al legendario Juan Arias, primer venezolano en triunfar en el Derby de Kentucky, sino que ratificó la calidad de los purasangres y la solidez del espectáculo deportivo en La Rinconada.