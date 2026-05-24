Juan Vicente Tovar: El eterno dueño de las estadísticas y el corazón de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico marca hoy una fecha de profunda significación emocional y estadística para Venezuela. Un 24 de mayo de 1950 nació en la parroquia San José de la ciudad capital, Juan Vicente Tovar León, el hombre que transformó el oficio de conducir purasangres en un arte de precisión y dominio absoluto. A 76 años de su llegada al mundo, su legado permanece como el estándar de excelencia frente al cual se mide cualquier jinete en el hipódromo La Rinconada.

Un dominio sin parangón en la historia mundial

La trayectoria de Tovar no solo destaca en el ámbito local, sino que posee ribetes de hazaña global. El "Supercampeón" estableció un récord mundial al conquistar 16 estadísticas consecutivas en el Hipódromo La Rinconada, entre los años 1977 y 1992. Esta hegemonía, sostenida durante más de tres lustros, refleja una disciplina férrea y una capacidad de lectura de carrera que pocos profesionales han logrado igualar en la historia de la hípica internacional.

Con un total de 2.492 victorias exclusivas en hipódromos nacionales, Tovar se convirtió en el ídolo máximo de las mayorías. Su nombre en la gaceta oficial era garantía de confianza para el apostador y de seguridad para los propietarios y entrenadores más exigentes.

El jinete de los grandes eventos

Si bien su constancia le otorgó los títulos anuales, su pericia en las distancias de aliento y en las pruebas de fuego lo elevó al estatus de mito. Juan Vicente Tovar alzó la copa en el Clásico Presidente de la República en nueve ocasiones, una cifra que ilustra su jerarquía en la carrera de mayor tradición del calendario. Asimismo, su palmarés incluye dos ediciones del Gran Premio Clásico Simón Bolívar, la prueba reina del turf venezolano.

Su capacidad para administrar las energías de sus ejemplares le permitió alcanzar la Triple Corona en cuatro oportunidades, una labor de extrema dificultad que requiere una simbiosis perfecta entre hombre y animal. Además, su éxito trascendió fronteras con victorias de renombre como el Clásico del Caribe, donde puso en alto el pabellón nacional.

Socios de cuatro patas hacia la inmortalidad

La lista de campeones que pasaron por sus manos parece un inventario de la edad de oro del hipismo venezolano. Tovar fue el aliado ideal para yeguas inolvidables como Gelinotte, Trinycarol y Blondy, así como de colosos de la pista como Winton, Don Fabián, Iraquí, Ristre y Volantín.

Cada uno de estos ejemplares encontró en la silla de Tovar el equilibrio justo: una mano suave en los primeros metros y un látigo enérgico pero justo en la recta decisiva. La afición aún recuerda con nostalgia las pugnas en el poste de los 200 metros finales, donde el estilo impecable del caraqueño solía dictar la sentencia a su favor.

Un legado que vive en el Salón de la Fama

Tras su retiro y posterior fallecimiento el 12 de abril de 2000, el reconocimiento a su impecable carrera profesional no se hizo esperar. En el año 2000, ingresó de forma póstuma al Salón de la Fama del Deporte Venezolano, un sitial reservado para aquellos cuya huella es imborrable.

Hoy, la figura de Juan Vicente Tovar trasciende los números. Representa una época donde el hipismo era el centro de la vida social y deportiva del país. Su ética de trabajo, su elegancia sobre el sillín y su carisma ante el público lo mantienen como el #ÍdoloEterno. A 76 años de su nacimiento, la pregunta en las tribunas de Coche sigue vigente: ¿existirá alguna vez otro jinete con la maestría del gran Juan Vicente Tovar?