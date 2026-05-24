La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°22 del 24-05-2026

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El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 24 de mayo, la vigésima segunda reunión del segundo meeting, el cual contiene una programación de 13 carreras que incluye la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI), mientras que la jornada para el 5y6 Nacional iniciará a la altura de la octava competencia.

La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 22

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 22 son:

Carrera 10 #9 Zio Mo (USA) por Disposición Reglamentaria.

Carrera 10: #10 Río Manso por Claudicación miembro anterior derecho.