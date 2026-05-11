Estrategia impecable: Winder Véliz y la importada She A Baddie tumbaron la estadística en Coche

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En la redacción de Meridiano Web mantenemos un seguimiento exhaustivo a los detalles técnicos que, a menudo, pasan desapercibidos para el ojo común, pero que tras el cruce de la meta adquieren un valor histórico. La jornada dominical no fue la excepción; el óvalo de Coche vibró con una cartelera de 12 competencias que incluyó dos eventos selectivos de alto calibre.

Resultados de Carrera: La Rinconada Datos Hípicos Victorias R20

Hacia el camino de la historia Los ejemplares Búnker y Madame Karina sellaron sus nombres en el registro jerárquico de la reunión 20. Con estas victorias, ambos pisteros aseguraron su participación en el ciclo de la Triple Corona Nacional, cuyo inicio está previsto para el mes de junio. Sus conexiones ya apuntan a los libros de historia del hipismo venezolano, con la mirada puesta en las gemas que definen a los inmortales del turf.

El dato curioso: La caída y la gloria

Sin embargo, más allá de los eventos de grado, la undécima competencia del programa quinta válida para el 5y6 nacional acaparó la atención por un hecho estadístico sin precedentes. La prueba, exclusiva para yeguas de 4 y más años, ganadoras de 2 y más carreras, coronó a la importada She A Baddie. La pupila de Carlos Luis Uzcátegui alcanzó su quinta victoria en quince presentaciones tras una atropellada sensacional que detuvo el cronómetro en 85.1 para el recorrido.

El triunfo de la defensora de los colores de Uzcátegui trascendió lo deportivo. Su jinete, Winder Véliz, ejecutó una conducción inteligente y estratégica que permitió a la yegua romper una racha negativa que pesaba sobre la estadística local. She A Baddie llegó a este compromiso tras un percance en su actuación previa, donde rodó y dejó a su piloto sin oportunidad.

El fin de un maleficio estadístico: 5y6 nacional

Los registros históricos del Hipódromo La Rinconada señalaban una tendencia implacable: de los últimos 112 ejemplares que rodaron en su carrera anterior, ninguno logró la victoria en su presentación inmediata. Esta cifra se mantuvo vigente hasta la tarde de ayer, cuando She A Baddie y Winder Véliz desafiaron las probabilidades y tumbaron un muro estadístico que parecía inquebrantable.

Este éxito no solo sumó un lauro más a la cuenta del entrenador Uzcátegui quien firmó una tarde de tres triunfos, sino que también otorgó un dividendo de Bs. 294,27 a los apostadores que confiaron en la capacidad de recuperación de la zaina. Así, la hípica venezolana escribió un nuevo capítulo donde la tenacidad superó a los números.