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El 26 de mayo de 1950 marcó un antes y un después en la narrativa deportiva de Venezuela con la salida a la luz de la primera edición de Gaceta Hípica. Hoy, al cumplirse 76 años de aquel hito, la publicación se consolida como el testigo excepcional de los momentos más gloriosos en la arena nacional y como una escuela fundamental para generaciones de periodistas y especialistas en el análisis de hándicap.

Un legado de liderazgo editorial: Gaceta Hípica

La trayectoria de la revista dio un salto cualitativo en 1968, año en el cual el Bloque de Armas adquirió la cabecera. A partir de ese momento, la publicación se transformó en un fenómeno de circulación masiva y alcanzó el mayor tiraje nacional. Su capacidad para combinar la precisión estadística con la crónica apasionada la convirtió en una pieza de colección para el aficionado y en una herramienta técnica indispensable para el profesional del turf.

A lo largo de casi ocho décadas, estas páginas registraron las hazañas de ejemplares inmortales, jinetes legendarios y preparadores de época. La historia de la hípica venezolana es, en esencia, la historia misma de Gaceta Hípica; sus archivos resguardan la memoria visual y documental de un deporte que forma parte de la identidad cultural del país.

Reconocimiento institucional

Con motivo de este aniversario de diamante, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) rindió un formal homenaje a la casa editorial. A través de un comunicado oficial, el ente rector destacó el aporte invaluable de la revista en las áreas técnica, periodística y estadística. La evolución ininterrumpida de este medio no solo dignifica la disciplina, sino que garantiza la preservación del legado de los grandes campeones para las futuras generaciones.

Por su parte, el director del instituto, Julio César León Heredia, utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar sus felicitaciones. En su mensaje, resaltó la labor incansable de todo el equipo que hace posible la salida semanal de la publicación, la cual se mantiene firme como el referente principal del sector.

Referente del análisis técnico

Más allá de su valor histórico, Gaceta Hípica permanece como la guía definitiva para el estudio del 5y6 nacional y las jornadas internacionales. Su compromiso con la veracidad de los datos y la profundidad de sus reseñas la ubican en un sitial de honor dentro del periodismo especializado.

En este 76° aniversario, la familia hípica celebra no solo la vigencia de una marca, sino la permanencia de una institución que es patrimonio del deporte venezolano. ¡Salud por casi ocho décadas de pasión en cada página!