La tarde soñada de Jaime Lugo Jr.: Analizamos la racha que cortó el jinete este domingo en La Rinconada

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La vigésima segunda reunión del año, correspondiente al segundo meeting de 2025, se celebró este domingo 24 de mayo en el Hipódromo La Rinconada. El programa constó de trece competencias y tuvo como punto central una selectiva de alto nivel, donde el ejemplar importado Ekati King se alzó con el triunfo bajo la conducción de Johan Aranguren y el entrenamiento de Gabriel Márquez.

Sin embargo, la jornada perteneció a Jaime Lugo Jr., quien destacó no solo por la cantidad, sino por la calidad de sus éxitos. De los cinco compromisos que firmó su agente, Moisés Cartagena, el joven profesional capitalizó tres victorias de manera contundente.

El camino al triplete: La Rinconada R22

La racha ganadora inició en la primera carrera, una prueba especial para ejemplares de 7 y más años. Lugo Jr. no otorgó ventajas; saltó a la punta de inmediato y dominó con facilidad sobre los lomos de Rey Enigma. El purasangre agenció un tiempo de 74.3 y dejó un dividendo de Bs 125,21 en taquilla.

El segundo impacto de la tarde ocurrió en la tercera competencia (no válida) por intermedio de My Striking Mate. El castaño de cinco años, hijo del campeón Comediante y presentado por Noel Kucich, logró su primer triunfo tras ocho actuaciones en el óvalo de Coche.

Finalmente, el "Junior" selló su brillante actuación en las pruebas válidas para el 5y6 nacional. En la tercera válida, condujo a Sucro hacia una victoria solvente con un registro de 82.1 para la distancia. Este ejemplar abonó un dividendo de Bs 232,65 a sus apostadores.

Un dato estadístico de valor: Trio de Triunfos

Con este desempeño, Jaime Lugo Jr. alcanza los cuatro triunfos en el presente meeting. Además, este "hat-trick" representa un hito personal: el jinete no lograba tres victorias en una misma reunión desde el 2 de julio de 2023, fecha en la que visitó el recinto de ganadores con los ejemplares Moro de Oro, Lombardía y Tower Star.