Disciplina: Comisarios de La Rinconada emiten suspensión para este jinete profesional tras la reunión 22

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Este domingo 24 de mayo se realizó la reunión número 22 del segundo meeting, la cual contó con una programación de 13 carreras que incluyó el VI Clásico Juan Arias (GI), cuya victoria fue para el importado Ekati King (USA).

La Rinconada: Robert Capriles suspendido Resoluciones La Rinconada Datos Hípicos

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la noche de este mismo domingo la suspensión por una semana al jinete profesional Robert Capriles.

Dicha decisión fue comunicada a través de las resoluciones emanadas de la mencionada reunión dominical y la suspensión de Capriles se fundamenta en los incidentes ocurridos durante la undécima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, una prueba para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de 2, 3 y 4 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Montado en el lomo del castaño Invencible, Capriles se levantó de su conducido justo antes de cruzar el espejo, por lo que perdió posiciones.

Tras la revisión exhaustiva del video, los jueces determinaron la infracción y procedieron a suspender al mencionado látigo.

El jockey Capriles ahora deberá cumplir con la sanción de una semana que comienza desde el 25 de mayo hasta el 01 de junio del presente año.

SANCIÓN POR PARARSE ANTES DE LA LLEGADA

"Vista la conducción del Jinete ROBERT CAPRILES (INVENCIBLE Nº 02), donde dicho jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada perdiendo posiciones. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con SUSPENSIÓN al Jinete ROBERT CAPRILES de sus actividades por el término de UNA (01) SEMANA desde el 25/05/2026 hasta el 01/06/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras".