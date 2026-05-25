Sancionado entrenador en La Rinconada tras resoluciones de los Comisarios

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La tarde de este domingo 24 de marzo del presente año, se realizó la reunión número 22 del segundo meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras y dentro de ellas la celebración del VI Clásico “Juan Arias” (GI) ganado por el importado Ekati King en recorrido de 1.600 metros.

La Rinconada: Entrenador multado por silla rodada

En la primera competencia de la tarde dominical, se corrió una prueba para caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras, donde participó el ejemplar Northern Gold (6) del entrenador Aldo Traversa con la monta del jockey aprendiz Julio Moncada.

En las resoluciones finales de la reunión que son informadas por la Junta de Comisarios del INH se comunicó lo siguiente.

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar NORTHERN GOLD N°06 donde indica que el ejemplar llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador ALDO TRAVERSA, de acuerdo a los establecido en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.