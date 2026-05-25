¡Se les fue! Gabriel Márquez pone tierra de por medio en el segundo meeting en La Rinconada

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El espectáculo hípico en La Rinconada mantiene su intensidad. La vigésima segunda reunión del año contó con una cartelera de 13 competencias, donde destacó la disputa del Clásico 'Juan Arias' (Grado I). La jornada presentó dividendos atractivos que favorecieron a los ganadores del 5y6 nacional, quienes aseguran un balance positivo al inicio de la semana.

Otra buena recaudación: 5y6 nacional

El 5y6 nacional ratifica su solidez como el motor económico del hipismo venezolano. Aunque en esta oportunidad no estableció un récord histórico, la recaudación alcanzó la notable cifra de Bs 497.672.880,00. Estos números, constantes cada semana, respaldan la gestión de las autoridades hípicas, cuyo compromiso con el desarrollo de la actividad y la integridad de las carreras se traduce en la confianza sostenida de la afición.

Copan la escena R22: Gabriel Márquez y Parrilli Tota

Los preparadores, Gabriel Márquez y Fernando Parilli Tota acapararon los honores de la jornada. Márquez visitó el recinto de ganadores en tres oportunidades por intermedio de Luigino, la importada Dwtn Maddie Brown (GB) y el estelar Ekati King (USA) en la prueba selectiva de la tarde. Por su parte, Parilli Tota también concretó un triplete de victorias gracias a la efectividad de Oh Marquesa, El Abusador y Sucro.

(Luigino)

Dwtn Maddie Brown (GB)

(Ekati King (USA)

Fernando Parilli Tota cortó una racha importante en esta jornada, pues no lograba tales triunfos desde el 2 de julio de 2023. Por su parte, la destacada actuación dominical de Gabriel Márquez lo consolida como el preparador más efectivo en lo que va del segundo meeting.

Tabla de posiciones: Reunión 22 Fecha cuatro del Segundo Meeting Entrenadores