El misterio de la gualdrapa: Mira el récord que logra esta yegua importada en La Rinconada

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La acción del segundo meeting continuó este domingo 24 de mayo en La Rinconada con la disputa de la reunión número 22. Un total de 13 carreras dieron vida a la jornada dominical, la cual incluyó el plato fuerte de la tarde: la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI).

Asimismo, el tradicional 5y6 recaudó un monto de Bs. 497.672.880,00, mientras que los dividendos oficiales para el juego de las mayorías fueron los siguientes: Un total de 19.342 combinaciones con cinco aciertos cobrarán Bs. 3.566,20 cada uno, en tanto que los 1.814 boletos que acertaron los "seis de la fama" cobrarán Bs. 146.670,82.

Yegua Importada: Número de Gualdrapa no válidas La Rinconada Datos Hípicos

Aunque diferentes gualdrapas visitaron el padock de ganadores durante las carreras no válidas de este domingo, una cifra en particular se mantiene al frente como la más exitosa del año 2026 en la arena caraqueña.

Dicho número de gualdrapa es el 5, el cual sumó un nuevo triunfo en la quinta competencia de la reunión por intermedio de la yegua importada Dwtn Town Maddie Brown (GB). La pistera contó con la conducción del jinete Jhonathan Aray y la preparación de Gabriel Márquez para las sedas del Stud Roygam.

Un registro de 78.3 para la distancia de 1.200 metros selló la victoria de la corredora europea, cuyo triunfo repartió un total de Bs. 251,94 a ganador.

Con este triunfo, la presentada de Gabriel Márquez sumó la sexta foto del año para el número 5. De esta manera, dicha gualdrapa ratifica su liderato como la más victoriosa de la temporada 2026.