Inolvidable: Clásico Jockey Club de Valencia se rindió ante una hazaña que quedará para el recuerdo

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El Hipódromo Nacional de Valencia celebró este sábado 23 de mayo su reunión número 13. La jornada constó de ocho competencias, entre las cuales destacó el Clásico Jockey Club de Valencia, disputado en una distancia de 1.800 metros.

De igual forma, el tradicional 5y6 impuso un nuevo monto récord de recaudación durante la jornada del sábado. En esta oportunidad, el monto total ascendió a Bs. 100.176.540,00.

Peterose: Victoria Stud Excelso Hinava Datos hípicos

Justamente en la segunda carrera se realizó el Clásico Jockey Club de Venezuela para ejemplares de tres años y más años cuyo ganador fue para el tordillo Peterose que desde el momento de la partida se vino de punta a punta y desafió por completo la lluvia que arreció en el óvalo carabobeño.

El seisañero fue montado por Fernando José García y presentado por Jesús Carfunjol Arteaga para los colores del Stud Excelso, y el tiempo final para la competencia fue de 114.4 para los 1.800 metros del recorrido, al mismo tiempo pagó dividendo de Bs. 270,97 por concepto de ganador.

Excelso: Cuadro de honor Clásico Jockey Club de Valencia

Con esta victoria la divisa Excelso del Ingeniero Carlos Fermín se mantiene en el liderado como el más ganador por tercera ocasión de forma consecutiva, pues los anteriores han sido con Moscabado en 2024 y 2025.