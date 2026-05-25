A 18 años del José Antonio Páez: El incidente que marcó la historia de El Gran César en La Rinconada

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La historia de la Triple Corona venezolana posee capítulos de leyenda, pero pocos resultan tan dramáticos como el inicio de la gesta de El Gran César en la temporada 2008. Aquel 25 de mayo, el Hipódromo La Rinconada fue testigo de un desenlace inesperado en el Clásico José Antonio Páez (Grado I), el primer peldaño de la tríada nacional. En una decisión que aún genera debates en los círculos hípicos, el triunfo en la pista no coincidió con el resultado oficial.

El duelo de los titanes: King Seraf vs. El Gran César

La nómina de aquel evento incluyó apenas a cinco potros, pero de una calidad excepcional: King Seraf, San Nicolás, Royal Dubai, Tito Prince y el gran favorito, El Gran César. Este último, defensor de los colores del Stud "Manning" y bajo el entrenamiento de Antonio Sano, arribó a la cita con el respaldo de un triunfo contundente en el Gran Premio Unicria.

Al darse la partida, el veloz King Seraf, bajo la conducción de Emisael Jaramillo, tomó la punta de inmediato. Santiago González, a bordo de El Gran César, se ubicó en la segunda posición para vigilar de cerca los movimientos del puntero. La carrera mantuvo una tensión constante hasta el poste de los 800 metros finales, momento en el cual se produjo el incidente que cambió el rumbo de la historia.

El tropiezo y el reclamo

En pleno giro del codo, Santiago González buscó el espacio por la parte interna para comprometer al líder. Fue en ese punto donde King Seraf, en una maniobra de su jinete Jaramillo, cerró ligeramente la línea de carrera. El movimiento obligó a El Gran César a retroceder hasta la tercera posición de forma abrupta.

Pese al contratiempo, el hijo de Dayjur demostró su enorme corazón. González logró rearmar el avance de su conducido y regresó con fuerzas en la recta final para escoltar a King Seraf, quien cruzó la meta en el primer puesto con un registro de 95.2 para la milla. La diferencia en la raya fue de apenas un pescuezo.

De inmediato, el jinete Santiago González presentó el reclamo oficial por interferencia. "En esa ocasión yo iba a pasar, pero Jaramillo bajó un poco su línea; eso me hizo retroceder al tercer puesto. Sin embargo, mi caballo volvió con coraje para llegar cerca. El reclamo duró bastante tiempo, pero al final los jueces me subieron al primer lugar", recordó el fusta años después.

Una corona con sello reglamentario

Tras una deliberación exhaustiva, el cuerpo de comisarios determinó que el tropiezo influyó de manera directa en el resultado de la competencia. El veredicto fue contundente: distanciamiento de King Seraf al segundo lugar y ascenso de El Gran César a la posición de honor.

Este triunfo administrativo permitió que el pupilo de Antonio Machado mantuviera vivo el sueño de la Triple Corona. Lo que siguió después fue una exhibición de superioridad absoluta: victorias solventes en el Clásico Cría Nacional y en el República Bolivariana de Venezuela.

El 10 de agosto de 2008, El Gran César se inmortalizó como el séptimo triplecoronado de la hípica nacional, un camino de gloria que, paradójicamente, comenzó con un segundo lugar en la pista y una victoria necesaria en la mesa de los jueces.