Reporte de Comisarios: El detalle que comprometió el desempeño de Invencible en La Rinconada

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La jornada de este domingo 24 de mayo representó un hito relevante en el calendario hípico venezolano. El Hipódromo La Rinconada fue sede de la reunión número 22 del año, fecha que correspondió a la cuarta semana del segundo meeting de 2026. El programa, compuesto por trece competencias de alto nivel, tuvo como eje central una prueba selectiva en trayecto de una milla (1.600 metros), la cual cumplió con las expectativas de la afición.

Carreras hípicas: La Rinconada Resultados

En el plano de los profesionales del sillín, el nombre de Jaime Lugo Jr. resonó con fuerza en el óvalo de Coche. El fusta capitalizó una tarde inspirada y concretó tres victorias que ratifican su destreza técnica. El "Junior" inició su racha con Rey Enigma (5) en la primera competencia del programa, donde no dio ventajas a sus rivales.

Posteriormente, repitió el éxito sobre los lomos de My Striking Mate (2) en la tercera carrera y selló su producción dominical a bordo de Sucro (3), ejemplar que dominó con solvencia la tercera válida para el 5y6 nacional. Con esta actuación, el látigo se consolida como uno de los jinetes más efectivos de la presente temporada.

Hegemonía en el entrenamiento: Márquez y Parilli Tota

El renglón de los preparadores fue testigo de un duelo de estrategias que culminó en un empate técnico por la gloria de la jornada. Gabriel Márquez visitó el recinto de ganadores en tres oportunidades, un logro que resalta la condición física de sus ejemplares. Sus triunfos llegaron por intermedio de Luigino, la yegua importada Dwtn Maddie Brown (GB) y el estelar Ekati King (USA). Este último se adjudicó la victoria en la prueba selectiva de la tarde, triunfo que ratificó la superioridad de la cuadra en las distancias de aliento.

Por su parte, Fernando Parilli Tota no se quedó atrás y también concretó un triplete de victorias de gran factura. La efectividad del entrenador se manifestó a través de las actuaciones de Oh Marquesa, El Abusador y el mencionado Sucro, este último en yunta con Lugo Jr. Ambos profesionales acapararon los honores y demostraron por qué lideran las estadísticas de efectividad en el hipódromo capitalino.

5y6 nacional: La Rinconada Cuarta Válida

La tarde de ayer a la altura de la undécima carrera, cuarta válida se llevó a cabo una competencia para caballos nacionales e importadas de seis años, ganadores de 2, 3 y 4 carreras, donde nueve participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $30.420.

El pupilo entrenado por Humberto Correia y propiedad del Stud “Los Audaces”, Invencible, se presentaba a la carrera como una de las más jugados por el público apostador, ya que sus victorias más recientes lo hacían destacar ante el grupo que le tocaba enfrentar.

Resoluciones: Informe Carreras hipódromo

La monta del castaño de seis años fue por parte del jinete profesional Robert Capriles. con 55 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: “El jinete ROBERT CAPRILES del ejemplar INVENCIBLE N°02, informó que su conducido, en los 50 metros venia agotado”

El ejemplar ocupó la tercera casilla en carrera ganada por Time Report (5) con la monta de Winder Véliz, que fue capaz de agenciar 80.4 para el recorrido.