Jhonathan Aray toma el mando: Doblete de victorias lo deja solo en la cima de La Rinconada

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La tarde del domingo 17 de mayo del 2026 se realizó en el hipódromo La Rinconada, la reunión hípica número 22 del segundo meeting del año con una programación de 13 carreras donde se disputó una nueva prueba selectiva que se convirtió en victoria para el importado Ekati King y la presencia del juego del 5y6 nacional se hizo sentir en esta ocasión desde la octava competencia dominical.

La Rinconada: Nuevo líder en victorias

En el ámbito de los profesionales del sillín, el protagonismo absoluto recayó sobre Jaime Lugo Jr. El fusta capitalizó una tarde inspirada con tres victorias: Abrió la jornada con Rey Enigma (5) en la primera competencia, repitió el éxito con My Striking Mate (2) en la tercera y selló su triplete a bordo de Sucro (3) en el marco de la tercera válida para el 5y6 nacional.

Por su parte Jhoanthan Aray que hasta la pasada semana estaba empatado con dos colegas más en la cima del segundo meeting, alcanza par de triunfos gracias a los ejemplares: Luigino y Dwtn Maddie Brown(GB).

(Luigino)

Dwtn Maddie Brown(GB)

La actualidad hípica va más allá de la pista. Tras una jornada de gala selectiva donde el importado Ekati King saco la clase y logró ganar una gran carrera en la milla de La Rinconada. El 5y6 nacional no pasó desapercibido y alcanzo una buena recaudación de Bs 497.672.880,00.

Tabla de posiciones: Reunión 22 Fecha cuatro del Segundo Meeting