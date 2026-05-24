Cátedra en Santa Anita Park: Mohaven con Emisael Jaramillo conquistan el Melair Stakes

Suscríbete a nuestros canales

La vibrante temporada del Hollywood Meet vivió una jornada de gala este sábado 23 de mayo en el legendario óvalo de Santa Anita Park, la cual se estructuró una selecta cartelera de 10 competencias de primer nivel, la cual incluyó un total de cinco eventos de categoría Stakes, lo que aseguró un espectáculo de alta factura para los aficionados y apostadores.

Uno de estos Stakes se realizó en la séptima carrera denominada Melair Stakes para potras de tres años, en distancia de 1.700 metros en pista de arena y contó con la premiación de $125.000.

Mohaven: Ganadora Melair Stakes Emisael Jaramillo Santa Anita Park Datos Hípicos

La ganadora fue la zaina Mohaven (número 4), conducida por el muchacho de la película Emisael Jaramillo y entrenada por John Sadler para los colores de Legacy Ranch, INC, al mismo tiempo se perfilo como la favorita por parte de los movimientos de las apuestas.

La hija del semental Yaupon en Bahama Mischief se vino de punta a punta con parciales de 23.51 los 400 metros, 47.40 los 800 metros, los 1.200 los recorrió en 1:11.40, luego la milla lo pasó en 1:37.91 para finalizar el tiempo en 1:44.89 en el trayecto de los 1.700 metros.

El resto de las participantes en llegar fueron: Cecilia Street (segunda), Run Way Liberty (tercera), Lino’s Angel (cuarta) y cerró con Troisieme Etoile.

La ganadora Mohaven dejó en taquilla $3.20 por concepto de ganador, $2.10 el placé y $2.10 el show.

Mientras que, Jaramillo suma 66 victorias del año, 1.948 triunfos en toda su carrera profesional y 17 lauros que ocupa en el segundo lugar en la actual estadística del Hollywood Meet del óvalo de Arcadia, California.