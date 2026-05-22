Jockey aprendiz venezolano consigue su primera victoria en Estados Unidos

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Sin pruebas selectivas, el hipódromo de Gulfstream Park tiene una programación de nueve carreras en la octava semana del Royal Palm Meet. En este día, los jinetes, dueños y entrenadores se presentan con sus mejores representantes para sobresalir en esta temporada de verano en Florida. Entre ellos el jinete aprendiz venezolano Rafael Dumont, oriundo de Estado Falcón en Venezuela, quien suma su primera victoria de por vida en Estados Unidos.

Gulfstream Park: Rafael Dumont consigue su primera victoria

La quinta carrera de la jornada de este viernes en Gulfstream Park fue reservada para un Maiden Claiming de 28 mil dólares, en la cual la yegua La Cyber, con la monta del jinete aprendiz venezolano Rafael Dumont suma su primera victoria de por vida en Estados Unidos, de la mano del entrenador José Manuel Castro.

La Cyber, con los colores de su entrenador JC Racing Stable tomó la delantera en la recta final y con el control total de Rafel Dumont, la hija de Seeking The Sousl no soltó la punta para llegar a la meta con un cuerpo de ventaja sobre Miss Valentina que avanzó con fuerza, pero sin comprometer a la ganadora, que consigue su primer triunfo en su actuación 14 de por vida.

La ganadora empleó crono de 1:26.80 para luego de splits de 22.79; 45.80 y 1:11.42. La Cyber arrojó $15.80 a ganador en la taquilla, $7.20 a place y $4.60 a show.

¿Quién es Rafael Dumont?

Rafael Dumont, originario del Estado Falcón, se crio en Paraguaná, lugar donde comenzó su carrera como jinete. Después de sus prácticas, estuvo en Valencia y La Rinconada, donde tuvo escasas posibilidades. Continuó en la profesión como galopador hasta que se le presentó la oportunidad de buscar mejores oportunidades fuera de nuestra nación.

En 2023, Rafael Dumont obtuvo su matrícula de jinete aprendiz y solamente cabalgó cuatro veces. Asimismo, continuó en este deporte como galopador a pesar de no contar con las oportunidades necesarias. Esta fue su primera vez montando en tres años y logra la victoria tan deseada. Cuando la felicidad llega, nunca es tarde.