Jorge Delgado entrenador venezolano debuta potro valorado en $1.4 millones en este hipódromo

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Este lunes 25 de mayo festivo en Estados Unidos, donde se conmemora el Día de los Caídos (Memorial Day), el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en Oceanport, Nueva Jersey, tiene una cartelera de ocho competencias sin pruebas selectivas. Sin embargo, con la participación esperada del hijo de Bolt d’Oro que costó $1.4 millones en subasta como yearling en agosto de 2025 en la Fasig Tipton en Saratoga Sales, lo hace una jornada especial.

Monmouth Park recibe al millonario Regent's Park

La segunda carrera de la jornada de este lunes 25 de mayo en Monmouth Park, en el día especial de los Caídos en Estados Unidos, fue reservada para un Maiden Special Weight de $45,000 en distancia de 900 metros en pista de arena, atrajo a cinco potros de dos años, entre ellos al ejemplar Regent's Park, un hijo de Bolt d'Oro en Spark, por Speightstown, presentado por el entrenador venezolano Jorge Delgado.

Regent’s Park fue adquirido por el Amo Racing USA por el monto de $1,400,000 en la subasta The Saratoga Sale de Fasig-Tipton, su exclusiva venta de potros de un año en Nueva York. De los 19 potros de dos años que Delgado ha mantenido en el hipódromo de Jersey Shore este verano, Regent's Park es el más caro que posee.

Este hijo de Bolt d’Oro ha realizado tres entrenamientos oficiales con su compañero de cuadra Tipsy Mojo en Monmouth Park, siendo el último un sprint desde la puerta el 16 de mayo, cuando corrió tres furlongs en :36.3. Tipsy Mojo tuvo el tercer mejor entrenamiento en esa distancia ese mismo día.

El jinete de este linajudo corredor es Paco López. Esta carrera inicia a 1:19 p.m. hora venezolana.