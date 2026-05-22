El Potente no correrá la Shoemaker Mile (G1T) por esta causa

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La octava carrera de este lunes 25 de mayo en el hipódromo de Santa Anita, la Shoemaker Mile (G1T), presenta una importante deserción dentro del grupo de nueve inscritos. La competencia, pautada a una milla sobre la pista de césped y programada para las 4:30 p.m. (PT), posee un premio de $300,000 por repartir.

Uno de los principales candidatos a la victoria era El Potente. El veterano corredor de siete años, ganador de más de $380,000, pertenece al establo de Dan Blacker. Este viernes en horas de la tarde, el propio preparador anunció que su pensionado no correrá; sin embargo, el equipo ya tiene definida su siguiente parada.

El Potente, retirado de la Shoemaker Mile (G1T)

A través de su cuenta en la red social X, Dan Blacker reportó que El Potente no será de la partida en una de las competencias centrales del Memorial Day debido a un inconveniente de salud.

“Lamento comunicar que El Potente tiene fiebre y no correrá el G1 Shoemaker Mile. Me da mucha pena por el propietario, Mike Way, quien ha sido tan paciente con este caballo y siempre lo ha cuidado muy bien”, señaló en la publicación el entrenador, identificado con el usuario @dan_blacker.

En el mismo post, Blacker hizo público que ahora apuntarán hacia el circuito de Del Mar, cuya temporada de carreras comenzará el viernes 17 de julio. En dicho circuito, el ejemplar ha participado tres veces sin conocer la victoria, ya que los siete triunfos que posee en su campaña han sido en Santa Anita.

El Potente, que ha ganado el Thunder Road Stakes (G3) en dos oportunidades, es un hijo de Temple City en Charmsil, por Silver Charm. Su historial pistero registra 18 actuaciones con un balance de 7 primeros, 3 segundos y 3 terceros.