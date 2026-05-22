¡Poder Vinotinto en Santa Anita! El análisis definitivo que necesitas ver de las 6 montas de Jaramillo este viernes

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Este viernes 22 de mayo, el hipódromo Santa Anita Park, tiene una programación de nueve carreras sin pruebas selectivas, en la que el jinete venezolano Emisael Jaramillo cuenta con seis compromisos firmados en la jornada. El campeón del reciente Classic Meet mantiene un ritmo ganador en el actual Hollywood Meet y se presenta con oportunidades claras de visitar el recinto de ganadores.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo cuenta con seis montas

La jornada de este viernes inicia a las 4;00 p.m. hora venezolana, con la disputa de cinco carreras en pista de césped y cuatro en arena. Estos son los compromisos de Emisael Jaramillo, para la cartelera:

1ra Carrera: Channel Place (#6) — Participa en un Starter Optional Claiming de $35,000 en distancia de 1 milla sobre césped. Con una cotización inicial (Morning Line) de 5/1 , este ejemplar entrenado por el destacado Doug O'Neill representa una opción de fuerte valor si logra imponer condiciones en el recorrido.

— Participa en un Starter Optional Claiming de $35,000 en distancia de 1 milla sobre césped. Con una cotización inicial (Morning Line) de , este ejemplar entrenado por el destacado Doug O'Neill representa una opción de fuerte valor si logra imponer condiciones en el recorrido. 3ra Carrera: Cosmo Friday (#1) — Compite en un Claiming de $37,000 sobre la superficie de césped en tiro de velocidad (6 furlongs). También bajo el cuidado del preparador Doug O'Neill, se espera que aproveche la agresividad inicial característica del estilo de Jaramillo.

— Compite en un Claiming de $37,000 sobre la superficie de césped en tiro de velocidad (6 furlongs). También bajo el cuidado del preparador Doug O'Neill, se espera que aproveche la agresividad inicial característica del estilo de Jaramillo. 4ta Carrera: Essos (#1) — Es una prueba de Maiden Special Weight con bolsa de $65,000 en la arena (1 milla). Conducirá a este ejemplar presentado por Mark Glatt, un entrenador con el que Jaramillo ya ha logrado importantes victorias selectivas este año.

— Es una prueba de Maiden Special Weight con bolsa de $65,000 en la arena (1 milla). Conducirá a este ejemplar presentado por Mark Glatt, un entrenador con el que Jaramillo ya ha logrado importantes victorias selectivas este año. 5ta Carrera: News At Ten (GB) (#5) — Un compromiso en una carrera de condición Starter Allowance ($36,000) a 6 furlongs en césped. El caballo está bajo la tutela de Peter Eurton y luce con aspiraciones de pelear los puestos de vanguardia.

— Un compromiso en una carrera de condición Starter Allowance ($36,000) a 6 furlongs en césped. El caballo está bajo la tutela de Peter Eurton y luce con aspiraciones de pelear los puestos de vanguardia. 7ma Carrera: Poor Connection (#4) — Se disputa en la exigente y vistosa pista de downhill turf (césped en bajada o ladera) sobre 1 1/4 millas, en un Allowance Optional Claiming de $67,000. Entrenado por Michael McCarthy, es una de las montas de mayor jerarquía monetaria del día para el guariqueño.

— Se disputa en la exigente y vistosa pista de downhill turf (césped en bajada o ladera) sobre 1 1/4 millas, en un Allowance Optional Claiming de $67,000. Entrenado por Michael McCarthy, es una de las montas de mayor jerarquía monetaria del día para el guariqueño. 8va Carrera: Bear's Board (#8) — Cierra sus actuaciones del viernes en un lote de Claiming de $18,000 recorriendo 1 milla en la pista principal de arena. Nuevamente hace llave con Doug O'Neill, un binomio que buscará cerrar con broche de oro la cartelera de apertura del fin de semana.

Emisael Jaramillo, llega a esta jornada con 64 victorias en la temporada, de las cuales 16 han sido en el presente Hollywood Meet, que finaliza el 14 de junio. El líder de esta competición es Antonio Fresu, con 16 primeros.