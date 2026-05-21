Usha del “Tio Bob” por el Winning Colors Stakes (G3) en la carrera estelar de Churchill Downs en el Memorial Day

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La jornada estelar de este lunes 25 de mayo que se corre en Churchill Downs, en ocasión del Memorial Day tendrá en disputa nueve carreras en la que incluyó el Winning Colors Stakes (G3) como la única estelar de la tarde, en la que se presentaron ocho yeguas maduras, entre ellas la ganadora de Grado 1, Usha.

Churchill Downs: Usha enfrenta a siete rivales en la más cotizada

La octava carrera de la jornada del lunes en Churchill Downs, se presenta el Winning Colors Stakes (G3) en distancia de 1,200 metros con una bolsa de $250,000 con la participación de ocho rivales entre ellas Usha presentada por Bob Baffert con la monta de Florent Geroux. Esta hija de Tiz The Law, debutó en la temporada con u tercer lugar en el Derby City Distaff Stakes, antes de lograr el triunfo en La Brea Stakes (G1) en diciembre en Santa Anita.

En la prueba se presenta Jersey Pearl, con la monta del jinete venezolano Francisco Arrieta, que viene de un segundo lugar en el Roxelana Stakes en abril en este mismo circuito, luego de cuatro meses de descanso tras su victoria en la Poinsettia Stakes en diciembre en Oaklawn Park. Esta ganadora de seis carreras es presentada por Darrin Miller para Silverton Hill LLC.

El Winning Colors Stakes (G3) está programada para las 4:22 p.m. hora venezolana.