El enfrentamiento entre British Isles y Subsanador, en el Memorial Day de Santa Anita Park, es la contienda de la semana

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La quinta carrera de la jornada del lunes 25 de mayo en Santa Anita Park, abre la cartelera selectiva en el Memorial Day. El Hollywood Gold Cup Stakes (G2) que se disputa sobre 2 kilómetros en la pista principal. Esta competencia atrajo a cinco machos adultos, entre ellos British Isles, ganador del Santa Anita Handicap (G1), y Subsanador, ganador de una carrera de Grado 1.

Santa Anita Park: El duelo de semana se presenta en esta carrera

Cinco ejemplares fueron inscritos el Hollywood Gold Cup Stakes (G2) valorado por $200,000 en distancia de 2,000 metros en pista de arena, en la que British Isles y Subsanador, enfrenan a tres rivales de la nómina global de la carrera pautada para las 6:00 p.m. hora venezolana.

British Isles tiene una victoria en el Santa Anita Handicap (G1) del pasado mes de marzo, antes de su derrota en el Ben Ali Stakes (G3) en Keeneland en abril. El hijo de Justify es entrenado por Richard Baltas tiene buenas figuraciones: segundo en el Native Diver (G3) y quinto en el Pegasus World Cup Invitational (G1) antes de esa victoria. Llega a esta carrera con la monta de Joel Rosario, con una campaña de cuatro triunfos en 25 presentaciones y ganancias de $556,201.

Subsanador (Arg), luego de sus victorias en el Philip H. Iselin Stakes (G3) y el California Crown Stakes (G1), en 2024 tuvo una ausencia de casi 18 meses hasta que reparación en el San Carlos Stakes (G3) en marzo 2026 y luego en el Lake Ouachita Stakes, en mayo. Ambas actuaciones con un cuarto lugar. El entrenado por Richard Mandella cuenta con la monta de Mike Smith. Tiene nueve victorias en 19 presentaciones con ganancias de $1,020,824.

Forged Steel (Flavien Prat – Saffie Joseph Jr), Mc Vay (Héctor Berrios – Phil Eurton) y Malarchuk (Juan Hernández – Mike McCarthy) completan la nómina de la prueba central de la cartelera en Santa Anita Park.