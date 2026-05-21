La estadística que comparten Samuel Marín y Flavien Prat en Estados Unidos

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A unos 10 días para terminar el quinto mes del año en el hipismo estadounidense, hay números interesantes y que en múltiples ocasiones pasan por debajo de la mesa. A estas alturas, se han disputado las dos primeras carreras de la Triple Corona y dos jinetes latinos lideran las estadísticas de carreras ganadas y dinero producido.

El aprendiz panameño Yedsit Hazlewood, que este miércoles tuvo una gran jornada en el hipódromo de Parx Racing al conquistar cinco de las diez carreras celebradas, es el líder entre los jockeys por carreras ganadas con 149 victorias. Se ha distanciado del venezolano Samuel Marín, el cual está de reposo debido a una lesión que tuvo el pasado sábado en Delaware Park.

En cambio, el más ganador de dinero es el puertorriqueño Irad Ortiz Jr. con $15,083,711 al momento. El cinco veces ganador del Eclipse Award, tiene una diferencia de apenas $851,000 sobre su hermano José Ortiz, el ganador del Kentucky Derby (G1).

La cifra compartida entre Venezuela y Francia

Es llamativo el número que poseen dos jockeys: uno joven y otro experimentado, ya consagrado triunfador del Eclipse Award en par de ocasiones. Nos referimos a Samuel Marín y Flavien Prat, quienes poseen un importante porcentaje si se toma en cuenta la siguiente referencia:

Con jinetes que registran 400 montas o más en Norteamérica, tanto Marín como Prat son los de mejor efectividad con 26%, cifra que los coloca en un sitial privilegiado, si se considera esta referencia, pues hay que verle la cara a conducir sementaje cantidad de purasangres en estos cinco meses.

Samuel Marín tiene al momento 133 victorias en 507 montas, mientras que Flavien Prat ha logrado 113 primeros en 427 compromisos. Eso se traduce en que ambos tengas ese promedio ganador antes mencionado. Sin embargo, ellos tienen muy de cerca a Hazlewood y los hermanos Ortiz, que cosechan 25%.

En cuanto a la cantidad de montas, Hazlewood ha conducido 603 ejemplares al momento de redactar esta nota. Es el líder de ese departamento.