¡Anótalos! Estos son los hipódromos que tendrán carreras en el Memorial Day 2026

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Para el próximo lunes 25 de mayo, las carreras en Estados Unidos presentarán un día especial motivado al feriado del Memorial Day (Día de los Caídos), donde varios hipódromos ofrecerán competencias con pruebas selectivas, dentro de sus respectivas jornadas.

Entre los escenarios que abrirán, están las pistas de Churchill Downs y Santa Anita Park, la cual tendrá tres competencias de grado, con la Shoemaker Mile (G1T) como su prueba principal, con $300,000 en juego.

Hipódromos abiertos en el Memorial Day

Churchill Downs presentará el próximo lunes 25, nueve carreras con el Winning Colors Stakes (G3) en tiro de 6 furlongs (1,200 metros), competencia con bolsa de $250,000 para yeguas de tres años y más edad, donde Bob Baffert anotó a Usha con la monta de Florent Geroux, ante siete enemigas.

Lone Star Park tendrá también una tarde especial desde las 1:35 p.m. (Hora del Centro), con seis competencias selectivas y dos carreras de gran premio: el Steve Sexton Mile Stakes (G3) de $400,000 en recorrido de una milla y el Texas Derby de $300,000 en 1 1/16 millas (1,700 metros).

Mientras que, en la costa oeste, Santa Anita Park tendrá tres competencias: la Hollywood Gold Cup (G2) en recorrido de 1 ¼ millas (2,000 metros) sobre arena con pote de $200,000 y cinco inscritos; el Gamely (G1) de $300,000 para yeguas de tres años y más edad en recorrido de 1 1/8 millas (1,800 metros) sobre grama y la Shoemaker Mile (G1T) de $300,000 para ejemplares de tres años y más edad, con nueve anotados, donde destacan los nombres de Formidable Man, El Potente y King of Gosford.

Esta es la lista completa de hipódromos con jornadas el lunes 25 de mayo, y sus respectivas horas de inicio: