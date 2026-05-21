Emisael Jaramillo enfrenta a siete gladiadoras que buscan el éxito en el Gamely Stakes (G1) en Santa Anita

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El Gamely Stakes (G1), se corre en la sexta de la cartelera y es para potrancas y yeguas en 1 1/8 millas sobre césped, en la que están inscritas ocho féminas. Entre las candidatas locales para correr se encuentran Thought Process, ganadora de múltiples stakes de grado y reciente ganadora del Buena Vista (G2); y Take A Breath y May Day Ready, las dos primeras clasificadas en el Royal Heroine (G3) del mes pasado.

Santa Anita Park: El Gamely Stakes (G1) reúne a nueve yeguas de alto nivel

Thought Process, de 4 años hija de Collected, encabeza a este pelotón de yeguas. La entrenada por Phil D’Amato, llega tras ganar el Buena Vista Stakes (G2). Además, incluye el Thought Process ganó el San Clemente Stakes (G2) y el Surfer Girl Stakes (G3) como al Del Mar Juvenile Fillies Turf. Tiene un récord de 6 victorias en nueve presentaciones, con $500,280 en ganancias para sus propietarios Estate of Brereton C. Jones, Little Red Feather Racing y Madaket Stables. Thought Process será montada por Hector Berrios.

Take A Breath se impuso en el Royal Heroine Stakes (G3), sobre May Day Ready, que también está presente en esta prueba. Entrenada por Mark Glatt, también se impuso en el Santa Ana Stakes (G3). Esta hija de Bated Breath, propiedad de Rancho Temescal Thoroughbred Partners y Chivalry Racing Thoroughbred. Su jinete habitual, Emisael Jaramillo, montará a gTake A Breath.

Hang the Moon, la invasora floridense, del entrenador Saffie Joseph Jr. quien busca repetir la victoria alcanzada la temporada pasada con el ejemplar Be Your Best (Ire). Sin embargo, recordamos que Hang the Moon hizo nueve carreras en el sur de California mientras era entrenada por D'Amato, antes de ser vendida en noviembre y trasferida a Josep Jr.

Tiene 2 de 4 en el césped de Santa Anita que incluye una victoria en el Rodeo Drive Stakes (G2). Hang the Moon ha hecho dos carreras para Joseph. Ganó una carrera de hándicap clasificada en febrero en Gulfstream Park, luego regresó para ser derrotada por un cuello cuando fue segunda en el Sand Springs Stakes, La hija de Uncle Mo, será montada por Flavien Prat por primera vez.