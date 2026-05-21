Este japonés busca convertirse en el primer ejemplar en repetir en el Steve Sexton Mile (G3) de 400 mil dólares

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El hipódromo Lone Star Park, Texas, tiene una programación de 12 carreras, con la disputa de seis carreras stakes entre ellas el Steve Sexton Mile (G3), la carrera central de la cartelera en el día festivo en Estados Unidos, con motivo a conmemoración de Memorial Day. Estas pruebas selectivas reparten $1,200,000 en premios combinadas.

Lone Star Park: El Steve Sexton Mile es la más rentada del día

El campeón defensor del Steve Sexton Mile (G3), Komorebino Omoide, de Japón, superó una mala salida en una pista embarrada para remontar por el interior y ganar la edición de 2025 por 2 1/4 cuerpos. El caballo de 6 años regresó al círculo de ganadores el 28 de febrero, marcando el ritmo y luchando valientemente para ganar el Stymie Handicap en Aqueduct.

Touchuponastar, marca como un posible contendor para la victoria. El entrenado por Jeff Delhomme, lleva 2-2 en la temporada tras las victorias en LA Bred Premier Night Championship Stakes y el New Orleans Classic (G2), en febrero y marzo, respectivamente, para colocar su récord en 21 victorias en 28 presentaciones con ganancias superiores a los dos millones de dólares.

Este hijo de Star Guitar, llegó quinto en esta carrera la pasada temporada, para luego hilvanar una racha de cinco triunfos consecutivos. Antes de esa derrota, ganó cuatro carreras consecutivas. Esta es la cuarta participación en el Steve Sexton Mile (G3), tiene dos segundos y un quinto lugar. Timothy Thornton, es su piloto.

El Steve Sexton Mile (G3), está pautado para la última carrera de la jornada del lunes 25 de mayo en Lone Star Park, que inicia a las 8:07 p.m. hora venezolana.