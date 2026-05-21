Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el miércoles 20-5-2026

El Hipódromo Parx Racing sigue con su semana de actividades hípicas correspondiente a su temporada anual de carreras, con una jornada este miércoles 20 de mayo, donde diez competencias se roban la atención de los aficionados.
NOTAS RELACIONADAS
En una faena pocas veces vista en el circuito de Bensalem, el jockey Yedsit Hazlewood consiguió cinco triunfos, para llevarse la mitad de la programación. Hazlewood gana en las carreras 2,5,6,7 y 9 de la programación, para descontar la ventaja que le tiene el venezolano Mychel Sánchez, el cual solo pudo apenas ganar una competencia.
Por el lado de los entrenadores, Jamie Ness logra tres victorias y personalmente alcanza su triunfo 5,000. Ness hizo equipo con Yedsit Hazlewood en esos tres triunfos, y consolida su liderato dentro de la tabla de trainers.
PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:07.16
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|She Can Scat
|Yan Rodríguez
|33.40
|12.00
|6.20
|2
|2
|Champagne Mischief
|L.Ocasio
|8.60
|6.00
|3
|4
|Miss Raucus
|D.Rivera
|7.60
Entrenador: H.Brown Jr.
SEGUNDA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:43.21
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Assume Nothing
|Yedsit Hazlewood
|8.00
|7.00
|3.20
|2
|2
|Cody Pass
|L.Ocasio
|10.40
|4.20
|3
|3
|Expensive Cut
|R.Silvera
|2.20
Entrenador: Jamie Ness
TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.93
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Change Your Name
|Mychel Sánchez
|3.20
|2.40
|2.10
|2
|2
|Gentleman Don
|K.Rivera
|16.60
|5.60
|3
|3
|Ten Plus Ten
|J.Aguilar
|3.00
Entrenador: Ilias Tapsas
CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.75
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|I'm a Lucky Girl
|Yan Rodríguez
|19.20
|13.00
|9.60
|2
|3
|Shudabeenacowgirl
|A.Castillo
|10.20
|6.20
|3
|1
|Clout Chaser
|F.Martínez
|7.60
Entrenador: Howard Brown Jr.
QUINTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:44.23
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Melt With You
|Yedsit Hazlewood
|5.40
|2.10
|2
|2
|Bestsugardaddyever
|M.Sánchez
|2.10
|3
|3
|He's Got Swagger
|Y.Rodriguez
Entrenador: Jamie Ness
SEXTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:44.23
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Bold Endeavor
|Yedsit Hazlewood
|3.80
|2.80
|2.10
|2
|6
|Master of None
|M.Sánchez
|3.80
|2.60
|3
|3
|Get Like Mike
|F.Martínez
|3.80
Entrenador: Jamie Ness
SÉPTIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.57
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Fussy Girl
|Yedsit Hazlewood
|4.20
|2.60
|2.10
|2
|1
|Laugh Like Lucy
|D.Rivera
|3.20
|2.60
|3
|3
|Melody's Kiss
|B.Torres
|2.80
Entrenador: Michael Pino
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.51
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Lady Annabelle
|Silvestre González
|6.00
|3.60
|2.80
|2
|1
|Et's Moon Maiden
|A.Adorno
|7.20
|3.80
|3
|4
|Mad for Maddy
|Y.Hazlewood
|3.20
Entrenador: Ernesto Padilla-Preciado
NOVENA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:42.65
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Lovely Charm
|Yedsit Hazlewood
|5.60
|3.80
|2.60
|2
|5
|Jess's Moment
|N.Herman
|17.20
|6.60
|3
|6
|Warrior's Ransom
|J.Vargas Jr.
|3.00
Entrenador: Miguel Peñaloza
DÉCIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.27
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Competitive Saint
|Ángel Castillo
|6.00
|3.80
|3.00
|2
|6
|Golden Wildcat
|K.Rivera
|24.80
|12.40
|3
|1
|Chip's Friend
|A.Bowman
|8.80
Entrenador: Félix Flores-Coba
$1.00 EXACTA (3-6), $57.90
$0.50 TRIFECTA (3-6-1), $272.40
$0.10 SUPERFECTA (3-6-1-10), $565.13
$1.00 DOUBLE (3/3), $9.60
$2.00 PICK 3 (7/3/3), $65.40
$0.50 PICK 4 (2,5/7/3/3), $43.05
$0.50 PICK 5 (4/2,5/7/3/3), $502.65