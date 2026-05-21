Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el miércoles 20-5-2026

El óvalo de Bensalem tuvo su tradicional cartelera de los miércoles sin pruebas selectivas



David García V.
Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 09:21 pm
El Hipódromo Parx Racing sigue con su semana de actividades hípicas correspondiente a su temporada anual de carreras, con una jornada este miércoles 20 de mayo, donde diez competencias se roban la atención de los aficionados.

En una faena pocas veces vista en el circuito de Bensalem, el jockey Yedsit Hazlewood consiguió cinco triunfos, para llevarse la mitad de la programación. Hazlewood gana en las carreras 2,5,6,7 y 9 de la programación, para descontar la ventaja que le tiene el venezolano Mychel Sánchez, el cual solo pudo apenas ganar una competencia.

Por el lado de los entrenadores, Jamie Ness logra tres victorias y personalmente alcanza su triunfo 5,000. Ness hizo equipo con Yedsit Hazlewood en esos tres triunfos, y consolida su liderato dentro de la tabla de trainers.

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:07.16

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 She Can Scat Yan Rodríguez 33.40 12.00 6.20
2 2 Champagne Mischief L.Ocasio   8.60 6.00
3 4 Miss Raucus D.Rivera     7.60

Entrenador: H.Brown Jr.

SEGUNDA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:43.21

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Assume Nothing Yedsit Hazlewood 8.00 7.00 3.20
2 2 Cody Pass L.Ocasio   10.40 4.20
3 3 Expensive Cut R.Silvera     2.20

Entrenador: Jamie Ness

TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.93

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Change Your Name Mychel Sánchez 3.20 2.40 2.10
2 2 Gentleman Don K.Rivera   16.60 5.60
3 3 Ten Plus Ten J.Aguilar     3.00

Entrenador: Ilias Tapsas

CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.75

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 I'm a Lucky Girl Yan Rodríguez 19.20 13.00 9.60
2 3 Shudabeenacowgirl A.Castillo   10.20 6.20
3 1 Clout Chaser F.Martínez     7.60

Entrenador: Howard Brown Jr.

QUINTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:44.23

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 Melt With You Yedsit Hazlewood 5.40 2.10  
2 2 Bestsugardaddyever M.Sánchez   2.10  
3 3 He's Got Swagger Y.Rodriguez      

Entrenador: Jamie Ness

SEXTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:44.23

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Bold Endeavor Yedsit Hazlewood 3.80 2.80 2.10
2 6 Master of None M.Sánchez   3.80 2.60
3 3 Get Like Mike F.Martínez     3.80

Entrenador: Jamie Ness

SÉPTIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.57

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Fussy Girl Yedsit Hazlewood 4.20 2.60 2.10
2 1 Laugh Like Lucy D.Rivera   3.20 2.60
3 3 Melody's Kiss B.Torres     2.80

Entrenador: Michael Pino

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:11.51

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 7 Lady Annabelle Silvestre González 6.00 3.60 2.80
2 1 Et's Moon Maiden A.Adorno   7.20 3.80
3 4 Mad for Maddy Y.Hazlewood     3.20

Entrenador: Ernesto Padilla-Preciado

NOVENA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:42.65

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Lovely Charm Yedsit Hazlewood 5.60 3.80 2.60
2 5 Jess's Moment N.Herman   17.20 6.60
3 6 Warrior's Ransom J.Vargas Jr.     3.00

Entrenador: Miguel Peñaloza

DÉCIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.27

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Competitive Saint Ángel Castillo 6.00 3.80 3.00
2 6 Golden Wildcat K.Rivera   24.80 12.40
3 1 Chip's Friend A.Bowman     8.80

Entrenador: Félix Flores-Coba
$1.00 EXACTA (3-6), $57.90
$0.50 TRIFECTA (3-6-1), $272.40
$0.10 SUPERFECTA (3-6-1-10), $565.13
$1.00 DOUBLE (3/3), $9.60
$2.00 PICK 3 (7/3/3), $65.40
$0.50 PICK 4 (2,5/7/3/3), $43.05
$0.50 PICK 5 (4/2,5/7/3/3), $502.65

