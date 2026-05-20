Hito histórico: Jamie Ness es el octavo entrenador en alcanzar 5.000 triunfos en EE. UU.

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El hipismo estadounidense fue testigo de un hito histórico este miércoles 20 de mayo de 2026. El entrenador Jamie Ness ha grabado su nombre con letras doradas al alcanzar la mítica cifra de 5.000 victorias de por vida, convirtiéndose en apenas el octavo preparador en la historia de los Estados Unidos en lograr tal hazaña. Ness se une a un club extremadamente selecto donde figuran leyendas como Steve Asmussen, Tod Pletcher o William Mott, consolida su estatus como uno de los profesionales más consistentes y ganadores del siglo XXI.

Estados Unidos: El octavo entrenador en conquistar 5.000 triunfos en EE. UU.

El evento histórico sucedió en la sexta competencia de la jornada en el hipódromo de Parx Racing, donde el entrenador ha sido el campeón vigente en las últimas temporadas. Ness presentó en la prueba al ejemplar Bold Endeavor en un Claiming de $24.000 para purasangres de tres y más años, en distancia de 1.670 metros en arena.

Los parciales de la carrera fueron de 23.22 en los primeros 400 metros, 46.84 en la primera media milla, 1:12.84 en los 1.200 metros y la milla en 1:39.68 con un tiempo final de 1:44.23 y un remate de 4.55 en los 60 metros finales.

Bold Endeavor generó un pago de $3.80 a ganador, $2.80 el place y $2.10 el show bajo la conducción del aprendiz panameño Yedsit Hadlewood. El ejemplar castrado es un producto del semental Bernardini en Awesome Lassie por Awesome Again, nacido el 4 de mayo del 20216, el cual ahora tiene una campaña de 15 victorias en 61 presentaciones y ha generado poco más de $600.000 a sus propietarios.

Ahora Jamie Ness, se une a una lista tan exclusiva que cinco de ellos aún se mantienen activos, entre ellos, el líder histórico Steven Asmussen con 11.229 triunfos hasta los momentos, Jerry Hollendorfer, acumula 7.777 en la actualidad, Scott Lake suma6.482 lauros, Todd Pletcher se ha tomado 5.979 fotografías y William Mott lleva hasta este miércoles, 5.620 ganancias en su carrera.