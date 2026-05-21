Mucha atención: Monmouth Park no tendrá carreras selectivas este fin de semana por estos motivos

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La noche de este miércoles 20 de mayo autoridades de Monmouth Park, ubicado en New Jersey anunciaron la reprogramación de su cartelera selectiva pautada para este fin de semana para la próxima, según el comunicado de prensa en su página oficial.

Monmouth Park reprograma los stakes

El sistema meteorológico anuncia fuerte tempestad para el fin de semana. Por tal motivo, autoridades toman la decisión ante la previsión de mal tiempo en la región del Atlántico Medio, y con la posibilidad de lluvia durante todo el fin de semana del Día de los Caídos, Monmouth Park ha aplazado las carreras Cliff Hanger Stakes, previstas para el 23 de mayo, y Miss Liberty Stakes, originalmente programadas para el 24 de mayo, al próximo sábado 30 de mayo, fecha en la que ambas carreras coincidirán con el ya programado Jersey Derby.

El Cliff Hanger Stakes, en 1,700 metros ofrece al ganador la entrada gratuita al United Nations Stakes (G2, $500,000), mientras que el Miss Liberty Stakes, también a la misma distancia, otorga una plaza gratuita para el WinStar Matchmaker Stakes (G2, $300,000).

Tanto el United Nations como el WinStar Matchmaker son carreras de apoyo en la jornada del NYRA Bets Haskell Stakes del 18 de julio.