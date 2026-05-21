¡Imparable! Aprendiz panameño Yedsit Hazlewood conquista cinco victorias este miércoles en Parx Racing

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Un día inolvidable representa este miércoles 20 de mayo en la carrera del joven jinete Yedsit Hazlewood. El aprendiz panameño que todavía conserva las cinco libras de ventaja, logra llevarse medio programa del hipódromo de Parx Racing, pues ganó cinco de las diez competencias celebradas en el circuito de Bensalem, Pensilvania.

Hazlewood montó en todas las carreras de la jornada. Con sus logros, descuenta la ventaja que le lleva el venezolano Mychel Sánchez, el cual posee 79 primeros en el tope de la estadística. En cambio, Hazlewood totaliza 68 fotos en 257 actuaciones para un promedio ganador de 26%, con más de $1.6 millones en premios.

Tarde espectacular para Yedsit Hazlewood

Assume Nothing, entrenado por Jamie Ness, fue el primer éxito de Hazlewood en la tanda hípica. El hijo de Not This Time domina de manera cómoda al grupo que le sale al paso en 1 milla y 70 Yardas (1,664 metros), reclamables por $16,000, con diferencia de 4 1/4 cuerpos y tiempo final de 1:43.21. Sus pagos fueron de $8.00, $7.20 y $3.00.

Luego, en la quinta en el orden, comienza una seguidilla de tres fotos consecutivas para Yedsit Hazlewood. La misma, fue inaugurada por Melt With You, que con ventaja de 11 3/4 cuerpos responde en 1 milla y 70 Yardas (1,664 metros), en defensa de Jamie Ness. Fue un evento de reclamo por $10,000 que corrió en 1:43.22. A Ganador pagó $5.40 y $2.10 a Placé.

Acto seguido, Bold Endeavor fue guiado de manera exitosa por el joven fusta. Con tiempo de 1:44.23 en la misma distancia de 1 milla y 70 Yardas, el descendiente de Bernardini también defiende los intereses de Jamie Ness, que celebró su triunfo 5,000 de por vida. Era una carrera de reclamo por $7,500 que culminó con sólida ventaja de 3 ½ cuerpos. Sus dividendos fueron de $3.80, $2.80 y $2.10.

Fussy Girl en la séptima, para el establo de Michael Pino, era el cuarto triunfo de la tarde. Sin oposición alguna, derrotó a sus enemigas por 6 3/4 cuerpos en 7 furlongs (1,400 metros) con pagos de $4.20, $2.60 y $2.10. La hija de Adios Charlie compitió en reclamo de $7,500.

La gran tarde se sella con Lovely Charm en la novena, un producto de Irish War Cry, que propinó una paliza de 16 1/4 cuerpos en 1 milla y 70 Yardas (1,664 metros). Fue otro evento de reclamo por $25,000, donde la entrenada por Miguel Peñaloza gana de manera impresionante y retorna $5.60, $3.80 y $2.60.