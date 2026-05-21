Paco López gana por vez primera esta distinción en Estados Unidos

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El jinete Paco López, estuvo a cargo del ejemplar Napoleon Solo, para ganar el Preakness Stakes (G1) para convertirse en uno de los momentos más importantes de su carrera. Con su primera victoria en una carrera clásica, López fue elegido Jinete de la Semana del 11 al 17 de mayo por el panel de expertos en carreras de caballos.

Paco López el mejor de la semana

El sábado, el entrenador Chad Summers le dio la oportunidad a López de montar a Napoleon Solo en el Preakness Stakes (G1). López ya había llevado al potro al quinto lugar en el Wood Memorial (G2) en abril en Aqueduct. López estaba tan seguro de que Napoleon Solo podría soportar la mayor distancia del Preakness que convenció al entrenador y a los propietarios para que lo inscribieran en la segunda joya de la Triple Corona.

Napoleon Solo cruzó la meta por delante con un cuerpo y cuarto de ventaja en 1:58:69 para la milla y tres dieciseisavos. Su próximo paso es el Haskell (G1) con Napoleon Solo el 18 de julio, en Monmouth Park, donde López, busca su decimotercer título y el octavo consecutivo en la costa de New Jersey.

Otros nominados a Jinete de la Semana fueron Tyler Gaffalione con dos victorias en carreras de stakes de grado, incluyendo la Black Eyed Susan (G2) y la Maryland Sprint (G3), Yedsit Hazlewood que ganó una carrera de stakes en Laurel, Brian Hernandez, Jr. con una victoria en una carrera de stakes de grado en Churchill Downs e Irad Ortiz, Jr. con dos victorias en stakes en Laurel y cinco victorias consecutivas en Churchill Downs el domingo.