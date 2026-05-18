Exclusiva: Paco López habla para Meridiano sobre su triunfo en el Preakness Stakes (G1)

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La agenda está copada. Llamadas, entrevistas, compromisos de monta, tiempo con la familia. Así han sido las últimas 48 horas desde que el jinete Pascacio “Paco” López saboreara la gloria al pasar la meta de primero con el tresañero Napoleon Solo en el Preakness Stakes (G1), segunda carrera de la Triple Corona de Estados Unidos que se disputó en el hipódromo de Laurel Park el pasado sábado 16 de mayo.

Dentro de esa agitada dinámica, el veracruzano accede a una entrevista para Meridiano Web y comparte sus impresiones acerca del pensionado de Chad Summers, el cual resultó superior al nutrido grupo de trece oponentes con los que lidió en la 1 3/16 millas (1,900 metros) y tuvo un premio por repartir de $2,000,000.

Napoleon Solo a lo mero macho en el Preakness

La primera vez que Paco López montó a Napoleon Solo fue en el Wood Memorial (G2), donde el entrenador Chad Summers tenía las esperanzas de que el potro consiguiera los puntos necesarios para correr el Kentucky Derby (G1). Sin embargo, a pesar de salir en velocidad, el potro no aguantó y en los 200 metros finales cedió ante el avance de Albus, sorpresivo ganador.

“Paco, ahora sí está listo, me dice el trainer. Esta vez lo sentí mucho mejor, más relajado, el caballo se veía más tranquilo, lo galopé antes de la carrera y se veía confortable. Yo pensé que iba a haber más velocidad. El plan inicial era correrlo tercero o cuarto, y de los veloces estaban el 14 (Pretty Boy Miah), el 1 (Taj Mahal) y el 4 (Robusta)” apunta López.

“En las carreras todo cambia. Lo sentí bien y lo dejé segundo. En carreras como estas hay muchos factores: yo tuve una posición de salida buena y eso me ayudó. Taj Mahal tenía mucha presión y mi caballo estaba relajado. El trainer estaba muy confiado esta vez.” comenta el ganador de más de 4,430 carreras en Norteamérica.

Napoleon Solo ganó el Preakness (G1) en tiempo final de 1:58.69 con 1 1/4 cuerpos sobre Iron Honor. El primer favorito de la taquilla fue Taj Mahal, el cual terminó en el décimo puesto a 13 3/4, después de marcar 22.66, 46.66 y 1:12.08.

“Yo me percaté como estaba la pista esa tarde”, recalca Paco López. Laurel Park es una pista dentro de las rápidas de la costa este de Estados Unidos, que puede brindar a algunos velocistas cierta ventaja. En este caso, Taj Mahal iba muy rápido para la distancia y no aguantó el paso, pero Napoleon Solo siguió el ritmo y pudo ganar.

La recuperación: factor clave

Paco López tuvo una fractura de tobillo en el hipódromo de Fair Grounds en el mes de febrero. El miércoles 1 de abril, ya montaba caballos en carrera. Tampa Bay Downs fue el escenario seleccionado para su retorno. Esa tarde, ganó tres competencias.

“Gracias al doctor Robert Zura de Luisiana y a Rebeca, mi esposa, he seguido con la recuperación. En principio, el doctor me daba 4 a 6 meses de reposo, es decir, no hubiese montado en esta carrera” señala con gratitud Paco López.