¡No contaban con su astucia! Paco López conquista el Preakness Stakes (G1) en su segunda participación

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En una electrizante carrera, el Preakness Stakes (G1) en su edición 151 que fue especial, debido a que se realizó en el hipódromo de Laurel Park, fue ganado por el tresañero Napoleon Solo, montado por el mexicano Paco López para el establo de Chad Summers.

Napoleon Solo compitió en el Wood Memorial Stakes (G2), cuya última edición en la arena de Aqueduct fue el pasado 4 de abril. Allí llevó la monta del jockey veracruzano, el cual ha tenido unas dos últimas temporadas bien peculiares, marcadas por suspensiones, la espada de Damocles de las autoridades encima de él y una fractura.

Paco López y su hazaña en el Preakness (G1)

La primera vez que Pascacio -su nombre de pila- montó en el segundo paso de la Triple Corona, fue en el 2020. El Preakness (G1) de ese año, cerró una atípica tríada, pues la pandemia retrasó todos los eventos y en esa ocasión, el Belmont Stakes (G1) fue la carrera que abrió la Triple Corona, para después correrse el Kentucky Derby (G1) en septiembre.

En ese Preakness (G1), López estuvo sobre el lomo de Max Player, pensionado de Steven Asmussen que figuró quinto de la yegua Swiss Skydiver, a unos 11 1/4 cuerpos. Transcurrieron seis años hasta que Paco estuvo de nuevo en competencia y sale airoso con el descendiente de Liam’s Map.

A pesar del paso veloz que implantó Taj Mahal en la primera media milla, Napoleon Solo no cedió y pudo pasar a dominar antes de la entrada de la recta final. La estrategia de Paco López fue clave, pues el potro estuvo con ritmo fresco y contuvo la carga de Chip Honcho e Iron Honor, este último, enemigo en el último furlong.

Esta victoria en el Preakness (G1) es una brisa fresca para Paco López, que no ha tenido unas dos últimas campañas nada fáciles: dos fuertes suspensiones y una fractura reciente, lo sacaron de circulación. Ahora, el mexicano dice presente en los grandes eventos y se lleva una carrera de $2,000,000.