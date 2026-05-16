Esta es la lista de jockeys mexicanos que han ganado el Preakness Stakes (G1)

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El jockey mexicano Paco López se acaba se convertir en el flamante ganador de la edición 151 del Preakness Stakes (G1) al conseguir la victoria con el potro Napoléon Solo del entrenador Chad Summer para los colores de Gold Square LLC con un tiempo oficial de 1:58.69 en los 1.900 metros (arena) de la competencia.

Estados Unidos: Jockeys mexicanos que han ganado el Preakness Stakes (G1)

Con esta victoria de Paco Lopez en el segundo paso de la triple corona de Estados Unidos, el experimentado latígo mexicano con casi 4.500 victorias en su carrera, consigue su primera victoria en una prueba de la Triple Corona de Estados Unidos.

Ahora, López forma parte de una selecta lista de jockeys mexicanos que hayan ganado el segundo paso de la triada estadounidense, donde ya lo esperaban sus compatriotas y colegas Víctor Espinoza, quien la ganado en tres oportunidades, (2002, 2014 Y 2015) en la última, con el triple coronado American Pharoah.

Mario Gutiérrez por su parte la ganó en la edición del 2012 con el potro I’ll Have Another y un año antes, en la edición del 2011, le tocó celebrar al manito Jesús Castañon por medio del potro Shackleford. López amplia el dominio de los jockeys latinoamericanos en el 2026, luego del triunfo del puertorriquelo José Ortiz en el Kentucky Derby (G1) con el potro Golden Tempo el pasado 2 de mayo en Churchill Downs.