Bring The Smoke sorprende y supera en la raya al favorito Faust en el Maryland Sprint Stakes (G3) en Laurel Park

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Cada vez falta menos para la celebración de la edición 151 del Preakness Stakes (G1) en el hipódromo de Laurel Park, y parte de ello, es que ya se corrió el primer stakes de grado de la jornada en la octava competencia por medio de la edición 2026 del Maryland Sprint Stakes (G3) de $150.000 en 1.200 metros en arena.

Estados Unidos: Bring The Smoke sorprende y mata en la raya al favorito Faust en el Maryland Sprint Stakes (G3) en Laurel Park

En una prueba que tuvo que esperar al ganador hasta el último momento, donde el ejemplar Bring The Smoke con la monta del estadounidense Tyler Gaffalione y presentado por Whitworth Beckman soprendió al ganar en la raya por delante del gran favorito de la carrera, Faust, conducido por José Ortiz y entrenado por Steven Asmussen.

Los parciales de la competencia para los sprinter presentados en la prueba fueron de 22 exactos en 400 metros y 45. Flat en la media milla con un tiempo final de 1:10.73 en los 1.200 metros, para el hijo de Preservationist en Covey Trace por Stevie Wonderboy, le cual corrió para los colores de Awestrike Racing Berry Farm, en lo que fue su segunda victoria en cuatro presentaciones y consigue su primera prueba de grado como purasangre.

Los pagos generados en la prueba fueron de $16.60 a ganador, $7.20 el place y $4.60 el show de la carrera, en el segundo lugar quedó Faust con José Ortiz en el lomo y Haileysfirstnotion finalizó tercero con el venezolano José Vargas en la silla del ejemplar.