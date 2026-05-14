Hipismo

Dónde, cuándo y cómo ver el Preakness Stakes (G1) este sábado en Venezuela

La segunda gema de la triada norteamericana tiene toda la cobertura por Meridiano.net

Por

Saúl García
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 09:00 pm
Dónde, cuándo y cómo ver el Preakness Stakes (G1) este sábado en Venezuela
Maryland Jockey Club
Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, el Preakness Stakes de este sábado 16 de mayo de 2026 se podrá seguir en vivo y de forma directa, compartiendo el mismo huso horario que la Costa Este de los Estados Unidos. 

NOTAS RELACIONADAS

⏰ Cuándo y a qué hora verla en Venezuela

  • Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026.
  • Inicio de la jornada hípica: Las primeras carreras del festival se transmitirán desde la 1:00 p.m.
  • Hora oficial de la carrera (Post Time): El evento principal del Preakness Stakes partirá exactamente a las 6:50 p.m. hora de Venezuela. 

📺 Cómo verla en Venezuela (Canales y Streaming)

Los derechos de transmisión de la Triple Corona estadounidense para América Latina corresponden a ESPN y sus plataformas digitales. 

  • Televisión por suscripción: Sintoniza la señal de ESPN 4 en tu operador de cable (SimpleTV, Inter, Netuno o CANTV). La cobertura de la carrera estelar comenzará a las 6:30 p.m.
  • Streaming en vivo: La carrera estará disponible completa a través de la aplicación Disney+, dentro de la sección de deportes de ESPN.

        Presencia venezolana en la carrera

Esta edición cuenta con un atractivo muy especial para la afición nacional:

  • El jockey: El estelar jinete venezolano Junior Alvarado guiará al ejemplar Crupper. Ambos saldrán desde el puesto de pista número 3 buscando sorprender al lote con una cotización inicial de 30-1. 

Dato histórico: El óvalo de Laurel Park (sede de este año) trae grandes recuerdos para el hipismo venezolano, ya que allí los recordados ejemplares El Chama y Prendase hicieron historia al ganar el clásico Washington D.C. International en el año 1955.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?