Dónde, cuándo y cómo ver el Preakness Stakes (G1) este sábado en Venezuela

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En Venezuela, el Preakness Stakes de este sábado 16 de mayo de 2026 se podrá seguir en vivo y de forma directa, compartiendo el mismo huso horario que la Costa Este de los Estados Unidos.

⏰ Cuándo y a qué hora verla en Venezuela

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026.

Sábado 16 de mayo de 2026. Inicio de la jornada hípica: Las primeras carreras del festival se transmitirán desde la 1:00 p.m.

Las primeras carreras del festival se transmitirán desde la Hora oficial de la carrera (Post Time): El evento principal del Preakness Stakes partirá exactamente a las 6:50 p.m. hora de Venezuela.

📺 Cómo verla en Venezuela (Canales y Streaming)

Los derechos de transmisión de la Triple Corona estadounidense para América Latina corresponden a ESPN y sus plataformas digitales.

Televisión por suscripción: Sintoniza la señal de ESPN 4 en tu operador de cable (SimpleTV, Inter, Netuno o CANTV). La cobertura de la carrera estelar comenzará a las 6:30 p.m.

Sintoniza la señal de en tu operador de cable (SimpleTV, Inter, Netuno o CANTV). La cobertura de la carrera estelar comenzará a las 6:30 p.m. Streaming en vivo: La carrera estará disponible completa a través de la aplicación Disney+, dentro de la sección de deportes de ESPN.

Presencia venezolana en la carrera

Esta edición cuenta con un atractivo muy especial para la afición nacional:

El jockey: El estelar jinete venezolano Junior Alvarado guiará al ejemplar Crupper. Ambos saldrán desde el puesto de pista número 3 buscando sorprender al lote con una cotización inicial de 30-1.

Dato histórico: El óvalo de Laurel Park (sede de este año) trae grandes recuerdos para el hipismo venezolano, ya que allí los recordados ejemplares El Chama y Prendase hicieron historia al ganar el clásico Washington D.C. International en el año 1955.