El Preakness Stakes (G1) llega el sábado con más de $3 millones de dólares en 14 competencias

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Este sábado 16 de mayo del corriente de celebrará la edición 151 del Preakness Stakes (G1) como parte de la segunda gema de la triada del turf en Norteamérica, acompañado de una programación de 14 carreras con ocho stakes, tres de grado adicionales y más de $3 millones de dólares en premios desde las 10:30 de la mañana que inicien las carreras

Estados Unidos: Programación del Preakness Stakes (G1) en Laurel Park

La primera prueba que se va a realizar, será un Allowance Optional Claiming de $58.000 en 1.100 metros (grama) para yeguas de tres y más años que no hayan ganado dos carreras, donde van a correr un total de 11 hembras hasta los momentos.

La primera prueba selectiva de la jornada será en la cuarta carrera con la edición 2026 del Skipat Stakes de $125.000 en distancia de 1.200 metros para yeguas de tres y más años sin el uso de Lasix en las últimas 48 horas antes de la competencia y tiene una nómina de siete yeguas a competir.

Por su parte, en la sexta prueba sabatina, será el turno del Sir Barton Stakes de $100.000 para potros de tres años no ganadores de pruebas selectivas en recorrido de 1.700 metros (arena) y tiene un listado de siete tresañeros a competir.

Mientras que la primera selectiva de grado del sábado se correrá en la octava prueba con el Maryland Sprint Stakes (G3) de $150.000 para purasangres de tres y más años en distancia de 1.200 metros (arena) y tiene a nueve ejemplares a correr.

Y la prueba previa antes de la segunda joya de la triple corona en Estados Unidos, será el Jim McKay Turf Sprint Stakes de $125.000 en 1.100 metros (grama) para machos de tres y más años.