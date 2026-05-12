Conoce a cada uno de los competidores que participan en la edición 151 del Preakness Stakes (G1)

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Una vez conocido los puestos de salidas de los ejemplares que van por la edición 151 del Preakness Stakes (G1), segunda pata de la triple corona norteamericana, en distancia de 1,900 metros con una bolsa de $2 millones a repartir, aquí traemos una previa de cada uno de los potros de 3 años que estarán en acción este fin de semana en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Laurel, Maryland.

Preakness Stakes: Conoce a cada uno de los participantes

La 151.ª edición del Preakness Stakes (G1) se disputará por primera vez en Laurel, ya que Pimlico está en obras de renovación. La clásica carrera terminará justo antes de la meta, acortando así la recta final de 432 metros (1419 pies), la más larga de Estados Unidos, a 332 metros (1089 pies). Estos son las pasadas para cada uno de los participantes, según orden de salida:

1. Taj Mahal (Sheldon Russell / Brittany Russell): realizó un desempeñó tan bien en el rapidísimo entrenamiento de cinco furlongs del sábado en 1:00.2. Propiedad del SF Racing ha ganado sus tres carreras en Laurel, donde reside todo el año. Taj Mahal obtuvo un lugar automático en el Preakness con una victoria aplastante de 8 1/4 cuerpos en el Federico Tesio Stakes de 1 1/8 millas el 18 de abril.

2. Ocelli (Tyler Gaffalione / White Beckman): realizó un galope rutinario el domingo por la mañana en Churchill Downs antes de ser trasladado a Laurel para intentar convertirse en el primer caballo perdedor en ganar el Preakness en 138 años. Viene de ocupar el tercer lugar en el Kentucky Derby (G1) tras tomar la punta antes de ser rebasado por Golden Tempo y Renegade. Ningún caballo sin victorias había figurado en el Derby desde al menos 1937.

Crupper (Junior Alvarado / Donnie Von Hemel): propiedad de Robert Zoellner, trotó dos vueltas el domingo al centro de entrenamiento Trackside de Churchill Downs, de seis furlongs, bajo la monta del jinete David Contreras. El potro, obtuvo una plaza gratuita al ganar el Bathhouse Row Stakes de Oaklawn el 18 de abril, con la monta del jinete Atleta Meridiano 2025.

4. Robusta (Rafael Bejarano / Doug O’Neill): se espera que llegue el martes por la noche, según informó el entrenador. El potro terminó en el puesto 14 en el Derby de Kentucky. Ha estado haciendo ejercicios de dos minutos y galopando con mucha fuerza.

5. Talkin (Irad Ortiz Jr. / Danny Gargan): viene de un tercero en el Blue Grass Stakes (G1) del 4 de abril. El potro tuvo un día de descanso el domingo tras el entrenamiento del viernes de media milla en 47.8 segundos, el mejor tiempo de los 104 que lo realizaron esa mañana en Keeneland.

6. Chip Honcho (José L Ortiz / Steve Asmussen): completó su entrenamiento principal con una carrera de media milla en 50.2, el domingo por la mañana en Churchill Downs. El hijo de Connect, llega con un quinto en el Derby de Louisiana (G2), tras un segundo en el Risen Star Stakes (G2) en Fair Grounds. Su gran entrenamiento tuvo lugar el 2 de mayo, la mañana del Derby, cuando recorrió cinco furlongs en 1:00.0.

7. The Hell We Did (Luis Sáez / Todd Fincher): propiedad de Peacock Family Racing Stable, hijo de Authentic, el domingo completó los cinco furlongs en 1:01.4, el segundo mejor tiempo de los nueve caballos, solo por detrás de Taj Mahal. The Hell We Did, subcampeón en el Lexington Stakes (G3), es medio hermano menor de Senor Buscador, ganador de la Saudi Cup (G1) de 2024.

8. Bull by the Horns (Micah Husbands / Saffie Joseph Jr): el hijo de Essential Quality galopó media milla en 47.84 segundos el sábado en Gulfstream. Propiedad de Peachtree Stable y Mark Corrado, remontó desde la última posición para ganar el Rushaway Stakes sobre la pista sintética de Turfway.

9. Iron Honor (Flavien Prat / Chad Brown): recorrió media milla en 48.0 en la pista de entrenamiento de Belmont Park el sábado, el décimo mejor tiempo de 184 en esa distancia. Su entrenador tiene victorias acá, con Cloud Computing en 2017 y Early Voting en 2022. Brown le quitará las anteojeras o blinkers. Llega con un séptimo lugar en el Wood Memorial Stakes (G2), donde sufrió un fuerte golpe al entrar en la primera curva.

10. Napoleón Solo (Paco López / Chad Summers): llegó a Laurel el domingo después de salir desde Belmont Park. El potro hijo de Liam's Map galopó media milla en 48,06 segundos el sábado, su cuarto entrenamiento desde que terminó quinto, a 2 3/4 cuerpos del ganador, en el Wood Memorial Stakes (G1). Una contusión en el talón interrumpió su preparación para el Derby.

11. Corona de Oro (John Velázquez / Dallas Stewart): dio una vuelta al hipódromo de Churchill Downs el domingo por la mañana, tras su entrenamiento del viernes de cinco furlongs, en 59,8. El potro hijo de Bolt d'Oro, partirá a las 4 de la mañana del martes rumbo a Laurel. Viene de romper el Maiden antes de su tercer lugar en el Lexington Stakes (G3).

12. Incredibolt (Jaime Torres / Riley Mott): llega a este evento con tras el sexto lugar en el Derby de las Rosas, luego de ganar el Virginia Derby en Colonial Downs. El hijo de Bolt D’Oro, suma tres triunfos en seis actuaciones y producción muy cercana a los 500 mil dólares para los colores de Pin Oak Studd LLC.

13. Great White (Alex Archad / John Ennis): trotó el domingo en The Thoroughbred Center en Lexington, Kentucky, después de haber recorrido fácilmente media milla en 52,2 segundos el sábado. Fue retirado detrás del aparato cuando se levantó de manos antes del Derby. Antes, llegó quinto en el Blue Grass Stakes (G1), luego de ganar el John Battaglia Memorial Stakes.

14. Pretty Boy Miah (Ricardo Santana Jr. / Jeremiah Englehart): en Saratoga Springs, Nueva York, tras haber recorrido media milla en 49.04 el sábado en la pista de entrenamiento de Oklahoma. El castrado hijo de Beau Liam ha ganado sus dos últimas carreras desde que se le añadieron anteojeras para su victoria en su debut el 29 de marzo en Aqueduct.