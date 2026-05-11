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Second Round Ortiz Brothers: Todo está listo para esta épica batalla

La primera semana de junio llega la segunda vuelta

Por

Darwin Dumont
Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 04:18 pm
Second Round Ortiz Brothers: Todo está listo para esta épica batalla
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Luego de haber llegado primero y segundo en el Derby de Kentucky 152, Irad Ortiz Jr y su hermano José Luis Ortiz, ambos están preparados para la revancha del 6 de junio cuando ambos lleguen con sus respectivas monturas, Renegade y Golden Tempo. Ambos, confirmados para la tercera gema de la Triple Triada, estadounidense: Belmont Stakes (G1).

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Si todo marcha según lo previsto, los hermanos Irad Ortiz Jr. y José Ortiz parecen estar encaminándose hacia una emocionante revancha en el Derby de Kentucky, esta vez en el prestigioso Belmont Stakes (G1), una carrera con un premio de 2 millones de dólares que se llevará a cabo el próximo mes en el hipódromo de Saratoga.

En este esperado evento, se espera que ambos jinetes compitan nuevamente con sus destacados ejemplares: Renegade, montado por Irad Ortiz Jr., y Golden Tempo, el ganador del Derby y montado por José Ortiz.

Esta confrontación promete ser un gran atractivo para los aficionados, ya que ambos caballos han demostrado un alto nivel de desempeño y se espera que brinden una competencia intensa y memorable.

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