El Futuro Comienza: Nace el primer hijo de este campeón del Kentucky Derby (G1)

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A través de la reconocida cuenta en “X” Paulick Report, se pudo conocer la noticia trascendental del nacimiento del primer vástago del campeón del Kentucky Derby (G1) 2022 Rich Strike, con la monta del jinete venezolano Sonny León para el entrenador Eric Reed. Una hembra hija de Dee Dee B.

Rich Strike trasciende con sus productos

El primer hijo del triunfador del Derby de Kentucky, Rich Strike, nació en Irish Hill Century Farm, ubicada en Stillwater (New York), a finales de abril. Enseñada por Margaret Lynn Reed y Eric Reed, que prepararon a Rich Strike para su inesperada victoria en el Derby de Kentucky del 2022, con una cuota de 80 a 1.

Esta potranca nacida el 27 de abril es hija de la yegua Dee Dee B. (Kitten's Joy), también entrenada por Eric Reed, Dee Dee B cerró su carrera con tres victorias consecutivas, incluyendo un triunfo en una carrera de hándicap en Mountaineer exactamente un año después del día en que dio a luz a su primer potrillo.

Rich Strike, de 7 años, hijo de Keen Ice en Gold Strike, por Smart Strike, está disponible como semental en Irish Hill & Dutchess Views Stallions por 6.500 dólares.

Rich Strike ganó 2,526,809 dólares durante su carrera. Criado en Kentucky por Calumet Farm, Rich Strike logró su victoria en el Derby con una carrera pegada a la baranda y una remontada desde el decimoquinto puesto en el último cuarto de milla. Ganó por tres cuartos de cuerpo sobre Epicenter, posterior ganador de Grado 1 y campeón de tres años.

Además de su victoria en el Derby, Rich Strike terminó segundo lugar detrás de Hot Rod Charlie, en el Lukas Classic Stakes (G2) y fue tercero en el Jeff Ruby Steaks (G3) en Turfway Park.