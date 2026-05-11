Jinete venezolano rumbo a su décima temporada con 100 o más victorias en Estados Unidos

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En el domingo como celebración del Día de las Madres, el hipódromo de Laurel Park tuvo una programación de nueve carreras desde las 12:00 del mediodía donde el jockey venezolano Mychel Sánchez se quedó con la primera competencia de la tarde dominical festiva.

Estados Unidos: Mychel Sánchez a seis victorias de las 100 en el 2026

La primera de las nueve pruebas que se realizaron la tarde del domingo 10 de mayo, se disputó un Starter Optional Claiming de $38.300, reservado para purasangres de tres y más años, en recorrido de 1.700 metros (grama), donde la victoria fue para el ejemplar Patrick’s Promise, del trainer Michael Trombetta y la conducción del jockey venezolano Mychel Sánchez para los colores de la sociedad July Cavalry Racing and Taste of Victory Stables LLC.

Los parciales de la carrera fueron marcados en tiempos de 23.28 en los primeros 400 metros, 46.77 la primera media milla, 1:11:29 en los 1.200 metros y 1:36.19 en la milla y terminar con un tiempo oficial de 1:42.62 para un remate de 6.43 en los 100 metros finales, y dejar un pago en los dividendos de $7.20 a ganador, $4.00 el place y $2.80 el show de la carrera para el hijo de Tonalist en Beechwood por Forestry, nacido el 31 de enero del 2022, en su primera victoria del año luego de cinco competiciones.

Para el jockey venezolano Mychel Sánchez, es su primer lauro en el naciente meeting de Laurel Park, el cual se va a desarrollar hasta el próximo 28 de junio del presente año, y la número 94 del año, para colocarse a seis de su décima temporada con 100 o más triunfos de manera consecutiva. Sánchez es el segundo jockey venezolano con dicha racha activa, solo superado por Emisael Jaramillo, quien lleva 11 y busca su 12 año con su campaña en Santa Anita Park.