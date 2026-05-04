Un León suelto en Gulfstream Park: Cuatro victorias en dos días para el Derby winner

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El domingo tres de mayo se cumplió una nueva jornada de carreras en el hipódromo de Gulfstream Park, donde se realizó una programación de nueve carreras en la que el jockey venezolano Sonny León fue uno de los más destacados al conseguir dos victorias de cinco que realizó.

Estados Unidos: Sonny León con cuatro victorias en dos días en Gulfstream Park

El jockey venezolano Sonny León logró la tarde del domingo dos victorias a su cuenta personal y junto a los látigos Diego Herrera y Miguel Ángel Vázquez fueron los más destacados de la reunión con sus lauros.

La primera de León llegó en la quinta competencia, en un Claiming de $26.500 para ejemplares de tres y más años en recorrido de 1.670 metros en tapeta, donde ganaría con Complexed, pensionado de Mark Casse en tiempo oficial de 1:41.33 para dejar dividendos de $17.00 a ganador $7.80 el place y $4.20 el show.

Seguidamente en la sexta prueba dominical, volvería a ganar Sonny León en un Maiden Special Weight de $68.000 con la potra de tres años, She Inspires, también del trainer Mark Casse, en una prueba de 1.100 metros (tapeta) con un tiempo oficial de 57.19 y generar dividendos de $13.40 a ganador, $4.40 el place y $3.00 el show de la carrera.

Sonny León completó el fin de semana cuatro victorias en el Royal Palm Meet donde hará campaña luego de finalizar en el segundo lugar del meeting en Tampa Bay Downs, igualado con su compatriota, Samy Camacho. El derby winner del 2022 ahora suma 70 victorias ene el 2026 y siete en el meeting de Gulfstream Park.